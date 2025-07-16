ตลาดทำนายคืออะไร?

ตลาดการคาดการณ์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถวางเดิมพันเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในอนาคตได้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจมีตั้งแต่การเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึงการอัปเกรดโปรโตคอลเฉพาะ เป็นต้น
ตลาดการทำนายมักถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากพฤติกรรมการเดิมพันของผู้เข้าร่วมสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เฉพาะที่จะเกิดขึ้น ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาดการทำนายสามารถช่วยให้นักลงทุนและผู้ซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้น จึงช่วยแนะนำการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาได้
โปรโตคอลการทำนายเป็นโปรโตคอลบนพื้นฐานบล็อคเชนที่ใช้สัญญาอัจฉริยะในการจัดการการสร้าง การซื้อขาย และการแก้ไขเหตุการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดมีความโปร่งใสและอัตโนมัติ การออกแบบแบบกระจายอำนาจนี้ทำให้ตลาดการทำนายมีความยุติธรรมและโปร่งใสมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลและคาดการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในตลาดอีกด้วย
โดยทั่วไปโปรโตคอลการทำนายจะมีสี่ขั้นตอน:
การสร้างกิจกรรม: ใครก็ตามก็สามารถสร้างกิจกรรมบนแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ได้ เหตุการณ์นี้สามารถทำนายได้ทุกสิ่ง เช่น ราคาของ BTC จะไปถึง 100,000 ดอลลาร์ในช่วงขาขึ้นนี้หรือไม่ หรือเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ผู้สร้างจำเป็นต้องระบุคำอธิบายเหตุการณ์ เงื่อนไขที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
การซื้อขายในตลาด: เมื่อสร้างกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถวางเดิมพันบนผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในตลาดได้
การแก้ไขเหตุการณ์: หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น แพลตฟอร์มจะต้องมีกลไกเพื่อกำหนดผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้น
ผลการชำระบัญชี: ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมที่วางเดิมพันถูกต้องจะได้รับรางวัลตามสัดส่วน ในขณะที่ผู้ที่วางเดิมพันผิดจะแพ้เดิมพัน
ความโปร่งใสและความยุติธรรม: ตลาดทำนายแบบกระจายอำนาจใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน รับประกันว่าธุรกรรมทั้งหมดและกระบวนการแก้ไขเหตุการณ์นั้นโปร่งใส และใครๆ ก็สามารถดูและยืนยันได้ ซึ่งจะทำให้มีความยุติธรรมและโปร่งใสมากขึ้น
การไม่ไว้วางใจ: สัญญาอัจฉริยะจะดำเนินการธุรกรรมและแก้ไขเหตุการณ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางในการบริหารตลาด ช่วยลดต้นทุนด้านความน่าเชื่อถือ
โลกาภิวัตน์และไร้พรมแดน: ใครก็ตามสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ซึ่งช่วยให้มีการมีส่วนร่วมและความคล่องตัวมากขึ้น
การรวบรวมข้อมูล: ตลาดการทำนายจะรวบรวมความคาดหวังของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ โดยนำเสนอสัญญาณข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้ทำนายผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้ดีขึ้น
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม: ตลาดทำนายแบบกระจายอำนาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนอาจเผชิญกับต้นทุนธุรกรรมที่สูงและความเร็วในธุรกรรมที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเชื่อมต่อกันของเครือข่าย
ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้มือใหม่อาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเรียนรู้เมื่อใช้ตลาดทำนายแบบกระจายอำนาจ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล: ผลลัพธ์ของตลาดทำนายมักต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอกซึ่งจะต้องเชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท
ปัญหาสภาพคล่องของตลาด: ตลาดใหม่หรือตลาดที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักอาจเผชิญปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การซื้อขายและผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ใช้
ตามข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko โครงการทำนายตลาดสิบอันดับแรกตามมูลค่าตลาด ได้แก่ Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist และ PlotX
เนื่องจากความท้าทาย เช่น สภาพคล่องทางการตลาดไม่เพียงพอ และพฤติกรรมผู้เข้าร่วมที่ไม่สมเหตุสมผลในการใช้งานจริง โปรเจ็กต์ต่างๆ มากมายจึงเลือกที่จะยุติลงหรือเปลี่ยนทิศทาง หัวข้อนี้จะแนะนำโครงการที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นในบล็อคเชนต่างๆ
Polymarket เป็นแพลตฟอร์มตลาดทำนายผลแบบกระจายอำนาจบนพื้นฐานบล็อคเชน ที่ให้ผู้ใช้วางเดิมพันในผลลัพธ์ในอนาคตของเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงหัวข้อยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา และผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สัญญาอัจฉริยะของ Polymarket ทำงานบนเครือข่าย Polygon ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมและปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมได้อย่างมาก
Polymarket เป็นที่รู้จักในเรื่องความโปร่งใสสูงและประสบการณ์การโต้ตอบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ จึงดึงดูดผู้ใช้และผู้ติดตามจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยการโปรโมตที่ขับเคลื่อนโดยโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ Polymarket ได้กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด
Augur เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆ ที่สำรวจตลาดการทำนายแบบกระจายอำนาจโอเพ่นซอร์สที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Ethereum นอกจากจะให้ผู้ใช้สามารถเดิมพันผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตลาดของตนเองได้อีกด้วย โทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม REP ถูกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างตลาด และแก้ไขข้อพิพาท
วิสัยทัศน์ของ Augur คือการช่วยให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์และซื้อขายผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านสัญญาอัจฉริยะและกลไกแบบกระจายอำนาจ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับขนาดของระบบ Ethereum บริษัท Augur ได้เปิดตัวเวอร์ชัน Turbo ที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Polygon เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกรรมและความสามารถในการปรับขนาด จึงช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ปัจจุบันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Augur และโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการอัปเดตอีกต่อไป และโครงการได้ถูกปิดไปแล้ว
Gnosis ซึ่งได้รับการออกแบบในตอนแรกให้เป็นแพลตฟอร์มการทำนายที่คล้ายกับ Augur ต่อมาได้เปลี่ยนทิศทางหลังจากที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเริ่มต้นได้ ทีมงาน Gnosis ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย รวมถึง Gnosis Safe (บัญชีหลายลายเซ็นและบัญชีที่ตั้งโปรแกรมได้), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (สำหรับตลาดการคาดการณ์), Gnosis Auction และ Zodiac (มาตรฐานและเครื่องมือสำหรับ DAO แบบประกอบได้)
Hedgehog เป็นตลาดทำนายแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการทำนายทั้งหมดไม่มีความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินต้นของคุณ
ก่อนที่จะเข้าร่วมการทำนาย ผู้ใช้จำเป็นต้องเดิมพัน USDC เพื่อรับโทเค็นเกมจำนวนหนึ่งที่ใช้ในการทำนาย โทเค็นเกมไม่สามารถโอนได้และสามารถใช้ได้เฉพาะการเข้าร่วมทำนายผลเท่านั้น หากการทำนายประสบความสำเร็จ ผู้ใช้จะได้รับรางวัลเป็นโทเค็นเกม โปรดทราบว่ารางวัลตลาดทั้งหมดจะได้รับและจ่ายเป็นโทเค็นเกม
ตลาดการทำนายไม่เพียงแต่มอบรายได้และความบันเทิงที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างรอบรู้อีกด้วย ลักษณะสองด้านนี้ทำให้ตลาดการทำนายมีตำแหน่งและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้