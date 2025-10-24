วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEXC จัดให้ ฟีเจอร์การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เทรดลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีและเสริมความยืดหยุ่นให้กับกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาโดยการเพิ่มมาร์จิ้นให้กับตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
ในการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล มาร์จิ้นหมายถึงเงินที่ผู้เทรดฝากไว้เพื่อเปิดและรักษาสถานะ เมื่อความผันผวนของตลาดผลักดันตำแหน่งให้เข้าใกล้ราคาชำระบัญชี ระบบอาจปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงของการชำระบัญชี MEXC ได้เปิดตัวฟีเจอร์การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ
การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเป็นกลไกที่จัดสรรมาร์จิ้นเพิ่มเติมให้กับตำแหน่งแยกที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มระดับมาร์จิ้นและป้องกันการชำระบัญชี เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว หากตำแหน่งของคุณกำลังจะถึงเกณฑ์การชำระบัญชี มาร์จิ้นที่มีอยู่ของคุณจะถูกโอนไปยังตำแหน่งนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติแต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาร์จิ้นการรักษาระดับสำหรับตำแหน่งนั้น หลังจากเพิ่มมาร์จิ้นแล้ว ระบบจะคำนวณราคาชำระบัญชีที่เอื้ออำนวยมากขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างกระบวนการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ ระบบจะยกเลิกคำสั่งเปิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนมาร์จิ้นดำเนินการอย่างราบรื่น
หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มมาร์จิ้นโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นครั้งละเล็กน้อย สูงสุดไม่เกิน 100 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาร์จิ้นที่ต้องบำรุงรักษาสำหรับโพสิชันนั้น หากหลังจากเพิ่มครบ 100 ครั้งแล้ว โพสิชันยังไม่สามารถรักษาระดับมาร์จิ้นที่กำหนดได้ โพสิชันดังกล่าวจะถูกชำระบัญชี
ทริกเกอร์อัตโนมัติ: เมื่อตำแหน่งเข้าใกล้ราคาชำระบัญชี ระบบจะจัดสรรมาร์จิ้นเพิ่มเติมทันที
การเพิ่มเติมแบบค่อยเป็นค่อยไป: การเพิ่มแต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามอัตรากำไรขั้นต้นของตำแหน่ง
ราคาการชำระบัญชีที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม: เมื่อเพิ่มมาร์จิ้นแล้ว ราคาชำระบัญชีที่เอื้ออำนวยมากขึ้นจะถูกคำนวณใหม่
ลำดับความสำคัญในการยกเลิกคำสั่งซื้อ: ก่อนที่จะโอนเงิน ระบบจะยกเลิกคำสั่งเปิดที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเพียงพอ
หากอธิบายแบบง่ายๆ ฟีเจอร์นี้ทำหน้าที่เหมือน "การเติมเงินอัตโนมัติ" สำหรับตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการชำระบัญชีเนื่องจากความผันผวนของตลาด
การเปิดใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติช่วยให้ผู้เทรดสามารถจัดการความเสี่ยงในตลาดที่มีความผันผวนได้ดีขึ้น ข้อดีหลัก ๆ มีดังนี้:
ลดความเสี่ยงในการชำระบัญชี: ระบบจะเพิ่มเงินโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้สถานะถูกชำระบัญชีเร็วเกินไปในช่วงที่ตลาดผันผวนในระยะสั้น
ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น: ช่วยให้ผู้เทรดมีเวลามากขึ้นในการปรับกลยุทธ์และจัดการตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาการชำระบัญชีที่ดีขึ้น: เมื่อเพิ่มมาร์จิ้นแล้ว ราคาชำระบัญชีใหม่ที่เอื้ออำนวยมากขึ้นก็จะถูกคำนวณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของตำแหน่ง
การควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติ: ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบจะดำเนินการเพิ่มมาร์จิ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาสำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ:
หากราคามีการเคลื่อนไหวในทางลบอย่างต่อเนื่อง ระบบจะทำการดึงเงินจากยอดคงเหลือที่มีอยู่ของคุณซ้ำๆ จนกว่าจะหมดลง
ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง การชำระบัญชีอาจยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมีการใช้มาร์จิ้นเพิ่มเติมแล้วก็ตาม
MEXC นำเสนอคุณสมบัติการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ ซึ่งจะโอนเงินที่มีอยู่จากกระเป๋าเงินของคุณไปยังมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อตำแหน่งที่แยกไว้มีความเสี่ยงที่จะถูกชำระบัญชี
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือแม้คุณลักษณะนี้จะลดโอกาสในการชำระบัญชี แต่ในสภาวะตลาดที่รุนแรงก็อาจส่งผลให้สูญเสียสินทรัพย์ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณทั้งหมดได้
ที่ด้านล่างของหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ภายใต้ตำแหน่งเปิด ให้สลับสวิตช์การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน
หมายเหตุ: การเพิ่มระยะขอบอัตโนมัติจะมีให้ใช้ได้เฉพาะในโหมดระยะขอบแยกเท่านั้น และไม่ได้รับการรองรับในโหมดระยะขอบไขว้
เมื่อใช้คุณลักษณะการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ ผู้เทรดควรตั้งระดับมาร์จิ้นเริ่มต้นตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การเทรด ในทางปฏิบัติ หมายความถึงการประเมินความผันผวนของตลาดและประสบการณ์การเทรดของตนเอง เพื่อกำหนดระดับมาร์จิ้นที่จะปกป้องสถานะเปิดและเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนให้สูงสุด
การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติไม่สามารถขจัดความเสี่ยงในการเทรดได้ทั้งหมด ได้รับการออกแบบมาเป็นการป้องกันเมื่อตำแหน่งต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงจากการชำระบัญชี มากกว่าจะเป็นการทดแทนการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นผู้ค้าควรใช้ร่วมกับกลยุทธ์การหยุดการขาดทุน โดยกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่ชัดเจน เมื่อราคาตลาดไปถึงจุดตัดขาดทุน ควรปิดสถานะทันทีเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้คุณสมบัติการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ เทรดเดอร์ควรติดตามการพัฒนาตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์การเทรดของตนตามนั้น ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ข่าวสำคัญเชิงบวกหรือเชิงลบสามารถกระตุ้นให้ราคาผันผวนอย่างรวดเร็วได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เทรดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งของตนโดยพิจารณาจากความสำคัญของข่าวสาร และตัดสินใจว่าจะปรับระดับมาร์จิ้นหรือจุดตัดขาดทุนหรือไม่
ผู้เทรดควรตรวจสอบประสิทธิภาพการเทรดของตนเป็นประจำ และประเมินประสิทธิผลของการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ จากการตรวจสอบเหล่านี้ สามารถทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดและการตั้งค่าการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงและผลกำไรโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
Auto Margin Addition เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่จัดทำโดย MEXC ผู้เทรดควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีการทำงาน ตั้งค่าให้เหมาะสม และใช้ร่วมกับกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนและการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเทรดมีความปลอดภัยและเสถียรยิ่งขึ้น โปรดจำไว้เสมอว่าการเทรดมีความเสี่ยงและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์การเทรดใดๆ คุณควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกหลักประกัน คุณสามารถอ่าน "เพิ่มมาร์จิ้นคืออะไร" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงานเทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการเทรดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นนี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำ ก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาด และคว้าโอกาสการลงทุนแม้เพียงชั่วครู่ เร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์ในระยะยาว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว