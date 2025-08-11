กฎการแบ่งกำไรจากการคัดลอกการซื้อขายของ MEXC อธิบาย

การคัดลอกการซื้อขายคือกระบวนการจำลองการซื้อขายของผู้ซื้อขายรายอื่น รวมไปถึงการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา หากคุณมีประสบการณ์ในการซื้อขายที่มั่นคงและต้องการที่จะเป็นผู้คัดลอกการซื้อขายด้วยตนเอง โปรดอ่าน "คู่มือการคัดลอกการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายชั้นนำ" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้ ในฐานะผู้ค้า คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนการแบ่งปันผลกำไรที่น่าดึงดูดอีกด้วย
ในหน้าคัดลอกการซื้อขาย คลิกปุ่ม > บนนามบัตรเพื่อเข้าสู่ การลีดเทรดของฉัน
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกสถิติการแบ่งปันกำไรเพื่อดูส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง และอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร หากต้องการร้องขอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งกำไรของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนดินสอ
1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC บนหน้าแรก แตะเพิ่มเติมในส่วนการเข้าถึงด่วน
2) ภายใต้หมวดหมู่ฟิวเจอร์ส ให้แตะก๊อปปี้เทรด
3) บนหน้าการคัดลอกการซื้อขาย แตะที่การจัดการลีดเทรด
4) ในหน้าการจัดการการลีดเทรด แตะที่สถิติการแบ่งปันกำไร เพื่อดูส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง และอัตราส่วนการแบ่งปันกำไร หากต้องการร้องขอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งกำไรของคุณ ให้แตะไอคอนดินสอ
ส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด: คำนวณทุกวันในเวลา 23:00 น. (UTC+7) โดยอิงตามกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากตำแหน่งการคัดลอกการซื้อขายที่ปิดอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รอบการชำระเงินจะเริ่มตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันก่อนหน้า จนถึง 23:00 น. ของวันปัจจุบัน (UTC+7) การแบ่งปันกำไรจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อกำไรรวมของผู้ติดตามในช่วงระยะเวลาการชำระเงินมีค่ามากกว่า 0 หลังการชำระเงินแต่ละครั้ง ส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็น 0
ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง: กำไรที่แบ่งปันได้ทั้งหมดโดยประมาณนับตั้งแต่การชำระเงินครั้งสุดท้าย คำนวณจากกำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตาม จำนวนเงินที่แจกจ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับผลการชำระเงินขั้นสุดท้าย
อัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร: อัตราส่วนเริ่มต้นอยู่ที่ 10% คุณสามารถสมัครขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนนี้ได้ โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ผลการสมัครของคุณจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล, SMS หรือการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์
กำไรจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ซื้อขายเมื่อกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากตำแหน่งผู้ติดตามที่ปิดสนิทมีค่ามากกว่า 0
ตำแหน่งที่ปิดบางส่วนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งกำไร
หากผู้ติดตามมีตำแหน่งเปิดที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินจะถูกเลื่อนออกไปยังวันชำระเงินถัดไป
หากผู้ติดตามเลิกติดตามผู้ซื้อขาย ส่วนแบ่งกำไรจะถูกชำระทันที
3.1 รายละเอียด:
การแช่แข็งล่วงหน้า: เพื่อรักษาผลกำไรของผู้ซื้อขาย เมื่อผู้ติดตามปิดตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ และกำไรที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 0 (นับตั้งแต่การชำระเงินครั้งสุดท้าย) ส่วนหนึ่งของกำไรจะถูกอายัดไว้ล่วงหน้าในบัญชีตัวกลางของระบบตามอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร
การชำระเงินจริง: การแบ่งกำไรจะได้รับการชำระทุกวันระหว่างเวลา 23:00–24:00 น. (UTC+7) โดยครอบคลุมผลประกอบการของวันก่อนหน้า หากกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากสถานะที่ปิดทั้งหมดนับตั้งแต่การชำระบัญชีครั้งล่าสุดมีค่ามากกว่า 0 จะมีการประมวลผลการแบ่งปันกำไร
การคืนเงินก่อนการระงับ: การคืนเงิน = จำนวนเงินที่ถูกอายัดไว้ล่วงหน้า - ส่วนแบ่งกำไรที่แท้จริงของผู้ซื้อขาย (จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักส่วนแบ่งของผู้ซื้อขายแล้ว จะถูกคืนไปยังบัญชีซื้อขายล่วงหน้าของผู้ติดตามในสกุลเงิน USDT-M)
ระยะเวลาการชำระเงิน: ส่วนแบ่งกำไรจะได้รับการชำระทุกวันตั้งแต่เวลา 23:00 ถึง 24:00 น. (UTC+7) โดยปกติการชำระเงินทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 24:00 น.
3.2 ตัวอย่างกระบวนการแจกจ่ายผลกำไร PNL ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ติดตาม:
สมมติว่าผู้ใช้ A ติดตามผู้เทรด B โดยมีการลงทุนเริ่มต้น 1,000 USDT เทรดเดอร์ B มีอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร 10%
วันที่ 1:
ผู้ใช้ A สร้างกำไร 200 USDT จากการคัดลอกการเทรดของผู้เทรด B ตามข้อตกลงแบ่งปันกำไร 10% เทรดเดอร์ B จะได้รับ 20 USDT หลังจากการแบ่งกำไรแล้ว สินทรัพย์ของผู้ใช้ A จะมีจำนวน 1,180 USDT
วันที่ 2:
ขาดทุนวันละ 150 USDT PNL สะสมตั้งแต่การจ่ายผลกำไรครั้งล่าสุด (หลังวันที่ 1) คือ -150 USDT เนื่องจากเป็นค่าลบจึงไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A ลดลงเหลือ 1,030 USDT
วันที่ 3:
มีกำไร 100 USDT ที่บันทึกไว้ PNL สะสมตั้งแต่เหตุการณ์แบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุดคือ -50 USDT (-150 + 100) เนื่องจากยังคงเป็นลบจึงไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A เพิ่มขึ้นเป็น 1,130 USDT ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก่อนหน้าที่ 1,180 USDT
วันที่ 4:
กำไร 100 USDT จะถูกบันทึกอีกครั้ง ทำให้ PNL สะสมอยู่ที่ +50 USDT เนื่องจากตัวเลขนี้เป็นบวกแล้ว จึงมีการจัดสรรส่วนแบ่ง 10% เทียบเท่ากับ 5 USDT ให้กับเทรดเดอร์ B ก่อนการแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A จะถึง 1,230 USDT หลังจากหักแล้ว สินทรัพย์สุดท้ายจะอยู่ที่ 1,225 USDT
วันที่ 5 เป็นต้นไป:
การแบ่งปันผลกำไรใช้ได้เฉพาะเมื่อสินทรัพย์ของผู้ใช้ A เกินเกณฑ์มาตรฐานหลังการแจกจ่ายล่าสุด (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,225 USDT) ซึ่งหมายถึง PNL สะสมนับตั้งแต่การแบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุดจะต้องเป็นค่าบวก
กระบวนการแจกจ่ายผลกำไรแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้:
สินทรัพย์เริ่มต้นรายวัน
(USDT)
PNL รายวัน (USDT)
สินทรัพย์ก่อนการแบ่งกำไร
(USDT)
กำไรสุทธิ?
PNL สะสมหลังการแจกจ่ายกำไร
(USDT)
ส่วนแบ่งกำไร 10% ให้กับเทรดเดอร์ B
(USDT)
สินทรัพย์หลังการจ่ายผลกำไร
（USDT)
วันที่ 1
1,000
+200
1,200
✅
-
-20
1,180
วันที่ 2
1,180
-150
1,030
❌
-150
0
1,030
วันที่ 3
1,030
+100
1,130
❌
-50
0
1,130
วันที่ 4
1,130
+100
1,230
✅
+50
+5
1,225
ผลลัพธ์: สินทรัพย์ของผู้ใช้ A = 1,000 (ทุนเริ่มต้น) + 250 (กำไร PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสม) – 25 (จำนวนส่วนแบ่งกำไร) = 1,225 USDT
การแบ่งปันผลกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ของผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการชำระเงินแบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสมนับตั้งแต่การแจกจ่ายกำไรครั้งล่าสุดจะต้องเป็นบวกเพื่อให้เกิดการแบ่งปันกำไรรอบใหม่ หากสินทรัพย์ของผู้ติดตามลดลงในช่วงเวลานี้ หมายความว่า PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสมเป็นค่าลบ จะไม่มีการจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้เทรด
หมายเหตุ:
การคำนวณข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเทรด
ส่วนแบ่งกำไรจะได้รับการชำระเฉพาะในกรณีที่ผู้ติดตามไม่มีตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ (กล่าวคือ ปิดตำแหน่งทั้งหมดอย่างสมบูรณ์) ที่ผูกไว้กับผู้เทรดในเวลาที่ทำการชำระ
ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง = ผลรวมของกำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตาม
สำหรับผู้ซื้อขายที่มีผู้ติดตามหลายราย กำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตามแต่ละคนจะถูกคำนวณแยกกันและรวมเข้าด้วยกัน
ประมาณการกำไรอัปเดตทุก ๆ 5 นาที สิ่งนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น: จำนวนเงินที่ชำระขั้นสุดท้ายอาจเบี่ยงเบนไปจากประมาณการ
ตัวอย่าง:
เทรดเดอร์ A (อัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร: 10%) มีผู้ติดตามหนึ่งคนคือ B ในวันหนึ่ง เทรดเดอร์ A เปิดตำแหน่งการเทรดแบบคัดลอกสองตำแหน่ง และผู้ติดตาม B ก็ทำสำเนาตำแหน่งทั้งสองตำแหน่ง ในเวลาต่อมา ผู้ติดตาม B จะปิดตำแหน่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในขณะที่อีกตำแหน่งหนึ่งยังคงเปิดอยู่
ตำแหน่งที่ปิดโดยผู้ติดตาม B มีกำไรที่เกิดขึ้นจริง 100 USDT ส่วนแบ่งกำไรที่ถูกหักไว้ = 100 × 10% = 10 USDT
ส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณของเทรดเดอร์ A = 10 USDT
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้