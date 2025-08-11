การคัดลอกการซื้อขายคือกระบวนการจำลองการซื้อขายของผู้ซื้อขายรายอื่น รวมไปถึงการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีมาตรฐานที่ไม่ต้องการพลาดโอกาสทางการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะติดตามผู้ซื้อขายมการคัดลอกการซื้อขายคือกระบวนการจำลองการซื้อขายของผู้ซื้อขายรายอื่น รวมไปถึงการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีมาตรฐานที่ไม่ต้องการพลาดโอกาสทางการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะติดตามผู้ซื้อขายม
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ก๊อปปี้เทรด/กฎการแบ่งกำ...MEXC อธิบาย

กฎการแบ่งกำไรจากการคัดลอกการซื้อขายของ MEXC อธิบาย

ผู้เริ่มต้น
11 สิงหาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ผู้เริ่มต้น
RWAX
APP$0.0008962-3.61%
MemeCore
M$2.40641-3.28%
Brainedge
LEARN$0.01314-2.23%

การคัดลอกการซื้อขายคือกระบวนการจำลองการซื้อขายของผู้ซื้อขายรายอื่น รวมไปถึงการซื้อขายทั้งหมดของพวกเขา

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีมาตรฐานที่ไม่ต้องการพลาดโอกาสทางการตลาด คุณสามารถเลือกที่จะติดตามผู้ซื้อขายมืออาชีพและซิงโครไนซ์กับกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเริ่มต้น โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้: "MEXC คู่มือก๊อปปี้เทรด (แอป)" และ "MEXC คู่มือก๊อปปี้เทรด (เว็บไซต์)"

หากคุณมีประสบการณ์ในการซื้อขายที่มั่นคงและต้องการที่จะเป็นผู้คัดลอกการซื้อขายด้วยตนเอง โปรดอ่าน "คู่มือการคัดลอกการซื้อขายสำหรับผู้ซื้อขายชั้นนำ" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้ ในฐานะผู้ค้า คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนการแบ่งปันผลกำไรที่น่าดึงดูดอีกด้วย

1. วิธีการดูและแก้ไขข้อมูลส่วนแบ่งกำไร


1.1 Web


เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ไปที่ ฟิวเจอร์ส จากนั้นคลิก ก๊อปปี้เทรด เพื่อเข้าถึงหน้าก๊อปปี้เทรด


ในหน้าคัดลอกการซื้อขาย คลิกปุ่ม > บนนามบัตรเพื่อเข้าสู่ การลีดเทรดของฉัน


ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกสถิติการแบ่งปันกำไรเพื่อดูส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง และอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร หากต้องการร้องขอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งกำไรของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนดินสอ


1.2 App


1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC บนหน้าแรก แตะเพิ่มเติมในส่วนการเข้าถึงด่วน

2) ภายใต้หมวดหมู่ฟิวเจอร์ส ให้แตะก๊อปปี้เทรด

3) บนหน้าการคัดลอกการซื้อขาย แตะที่การจัดการลีดเทรด

4) ในหน้าการจัดการการลีดเทรด แตะที่สถิติการแบ่งปันกำไร เพื่อดูส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง และอัตราส่วนการแบ่งปันกำไร หากต้องการร้องขอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งกำไรของคุณ ให้แตะไอคอนดินสอ


2. ภาพรวมการแบ่งปันผลกำไร


ส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด: คำนวณทุกวันในเวลา 23:00 น. (UTC+7) โดยอิงตามกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากตำแหน่งการคัดลอกการซื้อขายที่ปิดอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รอบการชำระเงินจะเริ่มตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันก่อนหน้า จนถึง 23:00 น. ของวันปัจจุบัน (UTC+7) การแบ่งปันกำไรจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อกำไรรวมของผู้ติดตามในช่วงระยะเวลาการชำระเงินมีค่ามากกว่า 0 หลังการชำระเงินแต่ละครั้ง ส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็น 0

ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง: กำไรที่แบ่งปันได้ทั้งหมดโดยประมาณนับตั้งแต่การชำระเงินครั้งสุดท้าย คำนวณจากกำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตาม จำนวนเงินที่แจกจ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับผลการชำระเงินขั้นสุดท้าย

อัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร: อัตราส่วนเริ่มต้นอยู่ที่ 10% คุณสามารถสมัครขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนนี้ได้ โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ผลการสมัครของคุณจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล, SMS หรือการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์

3. การคำนวณส่วนแบ่งกำไร


กำไรจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ซื้อขายเมื่อกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากตำแหน่งผู้ติดตามที่ปิดสนิทมีค่ามากกว่า 0
ตำแหน่งที่ปิดบางส่วนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งกำไร
หากผู้ติดตามมีตำแหน่งเปิดที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินจะถูกเลื่อนออกไปยังวันชำระเงินถัดไป
หากผู้ติดตามเลิกติดตามผู้ซื้อขาย ส่วนแบ่งกำไรจะถูกชำระทันที

3.1 รายละเอียด:

การแช่แข็งล่วงหน้า: เพื่อรักษาผลกำไรของผู้ซื้อขาย เมื่อผู้ติดตามปิดตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ และกำไรที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 0 (นับตั้งแต่การชำระเงินครั้งสุดท้าย) ส่วนหนึ่งของกำไรจะถูกอายัดไว้ล่วงหน้าในบัญชีตัวกลางของระบบตามอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร

การชำระเงินจริง: การแบ่งกำไรจะได้รับการชำระทุกวันระหว่างเวลา 23:00–24:00 น. (UTC+7) โดยครอบคลุมผลประกอบการของวันก่อนหน้า หากกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากสถานะที่ปิดทั้งหมดนับตั้งแต่การชำระบัญชีครั้งล่าสุดมีค่ามากกว่า 0 จะมีการประมวลผลการแบ่งปันกำไร

  • สูตร: ส่วนแบ่งกำไรที่แท้จริงของเทรดเดอร์ = กำไรที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากตำแหน่งผู้ติดตามทั้งหมด × อัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร
  • หากมีผู้ติดตามหลายคน จะมีการคำนวณทีละรายแล้วนำมารวมกัน

การคืนเงินก่อนการระงับ: การคืนเงิน = จำนวนเงินที่ถูกอายัดไว้ล่วงหน้า - ส่วนแบ่งกำไรที่แท้จริงของผู้ซื้อขาย (จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักส่วนแบ่งของผู้ซื้อขายแล้ว จะถูกคืนไปยังบัญชีซื้อขายล่วงหน้าของผู้ติดตามในสกุลเงิน USDT-M)

ระยะเวลาการชำระเงิน: ส่วนแบ่งกำไรจะได้รับการชำระทุกวันตั้งแต่เวลา 23:00 ถึง 24:00 น. (UTC+7) โดยปกติการชำระเงินทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 24:00 น.

3.2 ตัวอย่างกระบวนการแจกจ่ายผลกำไร PNL ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ติดตาม:

สมมติว่าผู้ใช้ A ติดตามผู้เทรด B โดยมีการลงทุนเริ่มต้น 1,000 USDT เทรดเดอร์ B มีอัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร 10%

วันที่ 1:
ผู้ใช้ A สร้างกำไร 200 USDT จากการคัดลอกการเทรดของผู้เทรด B ตามข้อตกลงแบ่งปันกำไร 10% เทรดเดอร์ B จะได้รับ 20 USDT หลังจากการแบ่งกำไรแล้ว สินทรัพย์ของผู้ใช้ A จะมีจำนวน 1,180 USDT

วันที่ 2:
ขาดทุนวันละ 150 USDT PNL สะสมตั้งแต่การจ่ายผลกำไรครั้งล่าสุด (หลังวันที่ 1) คือ -150 USDT เนื่องจากเป็นค่าลบจึงไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A ลดลงเหลือ 1,030 USDT

วันที่ 3:
มีกำไร 100 USDT ที่บันทึกไว้ PNL สะสมตั้งแต่เหตุการณ์แบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุดคือ -50 USDT (-150 + 100) เนื่องจากยังคงเป็นลบจึงไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A เพิ่มขึ้นเป็น 1,130 USDT ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก่อนหน้าที่ 1,180 USDT

วันที่ 4:
กำไร 100 USDT จะถูกบันทึกอีกครั้ง ทำให้ PNL สะสมอยู่ที่ +50 USDT เนื่องจากตัวเลขนี้เป็นบวกแล้ว จึงมีการจัดสรรส่วนแบ่ง 10% เทียบเท่ากับ 5 USDT ให้กับเทรดเดอร์ B ก่อนการแบ่งกำไร สินทรัพย์ของผู้ใช้ A จะถึง 1,230 USDT หลังจากหักแล้ว สินทรัพย์สุดท้ายจะอยู่ที่ 1,225 USDT

วันที่ 5 เป็นต้นไป:
การแบ่งปันผลกำไรใช้ได้เฉพาะเมื่อสินทรัพย์ของผู้ใช้ A เกินเกณฑ์มาตรฐานหลังการแจกจ่ายล่าสุด (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,225 USDT) ซึ่งหมายถึง PNL สะสมนับตั้งแต่การแบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุดจะต้องเป็นค่าบวก

กระบวนการแจกจ่ายผลกำไรแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้:

สินทรัพย์เริ่มต้นรายวัน
(USDT)
PNL รายวัน (USDT)
สินทรัพย์ก่อนการแบ่งกำไร
(USDT)
กำไรสุทธิ?
PNL สะสมหลังการแจกจ่ายกำไร
(USDT)
ส่วนแบ่งกำไร 10% ให้กับเทรดเดอร์ B
(USDT)
สินทรัพย์หลังการจ่ายผลกำไร
（USDT)
วันที่ 1
1,000
+200
1,200
-
-20
1,180
วันที่ 2
1,180
-150
1,030
-150
0
1,030
วันที่ 3
1,030
+100
1,130
-50
0
1,130
วันที่ 4
1,130
+100
1,230
+50
+5
1,225

ผลลัพธ์: สินทรัพย์ของผู้ใช้ A = 1,000 (ทุนเริ่มต้น) + 250 (กำไร PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสม) – 25 (จำนวนส่วนแบ่งกำไร) = 1,225 USDT

การแบ่งปันผลกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ของผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการชำระเงินแบ่งปันผลกำไรครั้งล่าสุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสมนับตั้งแต่การแจกจ่ายกำไรครั้งล่าสุดจะต้องเป็นบวกเพื่อให้เกิดการแบ่งปันกำไรรอบใหม่ หากสินทรัพย์ของผู้ติดตามลดลงในช่วงเวลานี้ หมายความว่า PNL ที่เกิดขึ้นจริงสะสมเป็นค่าลบ จะไม่มีการจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้เทรด

หมายเหตุ:
  • การคำนวณข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเทรด
  • ส่วนแบ่งกำไรจะได้รับการชำระเฉพาะในกรณีที่ผู้ติดตามไม่มีตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ (กล่าวคือ ปิดตำแหน่งทั้งหมดอย่างสมบูรณ์) ที่ผูกไว้กับผู้เทรดในเวลาที่ทำการชำระ

4. การคำนวณส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง


ส่วนแบ่งกำไรที่คาดหวัง = ผลรวมของกำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตาม

สำหรับผู้ซื้อขายที่มีผู้ติดตามหลายราย กำไรที่ถูกหักไว้จากผู้ติดตามแต่ละคนจะถูกคำนวณแยกกันและรวมเข้าด้วยกัน

ประมาณการกำไรอัปเดตทุก ๆ 5 นาที สิ่งนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น: จำนวนเงินที่ชำระขั้นสุดท้ายอาจเบี่ยงเบนไปจากประมาณการ

ตัวอย่าง:

เทรดเดอร์ A (อัตราส่วนส่วนแบ่งกำไร: 10%) มีผู้ติดตามหนึ่งคนคือ B ในวันหนึ่ง เทรดเดอร์ A เปิดตำแหน่งการเทรดแบบคัดลอกสองตำแหน่ง และผู้ติดตาม B ก็ทำสำเนาตำแหน่งทั้งสองตำแหน่ง ในเวลาต่อมา ผู้ติดตาม B จะปิดตำแหน่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในขณะที่อีกตำแหน่งหนึ่งยังคงเปิดอยู่

ตำแหน่งที่ปิดโดยผู้ติดตาม B มีกำไรที่เกิดขึ้นจริง 100 USDT ส่วนแบ่งกำไรที่ถูกหักไว้ = 100 × 10% = 10 USDT

ส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณของเทรดเดอร์ A = 10 USDT

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

1. เข้าสู่ระบบ1.1 ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของฉันได้?หากคุณจำรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:บนเว็บ: ในหน้าเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ให้ป้อนบัญชี

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT