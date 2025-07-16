แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว 1. Labubu คืออะไร? Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชืแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว 1. Labubu คืออะไร? Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/LABUBU: จาก...ดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว

1. Labubu คืออะไร?


Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อสายเบลเยียม-จีน ตั้งแต่ปี 2015 ได้รับความนิยมจากแฟนๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็วด้วยรูปลักษณ์ที่ “น่ารักแต่ดุร้าย” ที่เป็นเอกลักษณ์ ในปี 2019 ความร่วมมืออันทรงพลังกับ Pop Mart ซึ่งใช้ประโยชน์จากความมหัศจรรย์ของกล่องสุ่มและกระแสวัฒนธรรมเทรนด์ ทำให้ Labubu ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และกลายเป็น "สกุลเงินโซเชียล" ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่

Labubu ไม่ได้เป็นเพียงของเล่น IP สุดฮิตเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมโยงทางอารมณ์และความสะท้อนอีกด้วย หูที่แหลมคม ปากที่อ้ากว้าง และเขี้ยวที่แหลมคมสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นซึ่งดึงดูดคนรุ่น Gen Z อย่างมาก บนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Xiaohongshu, Douyin และ Instagram การปรากฏตัวของ Labubu นั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงถึงทั้งปริมาณการเข้าชมและหัวข้อที่เป็นกระแส


2. การเดินทางสู่ Crypto ของ Labubu


การเดินทาง Web3 ของ Labubu เริ่มต้นจากโครงการมีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนบนบล็อคเชน Solana โปรเจ็กต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพมีมที่มีองค์ประกอบของ Labubu โดยไม่ได้อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาพที่น่าติดตามอารมณ์และการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ LABUBU สามารถดึงดูดผู้ถือโทเค็นได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

โทเค็น LABUBU ผสมผสานความนิยมของ IP ของเล่นสุดฮิตเข้ากับวัฒนธรรมมีมของระบบนิเวศ Solana อย่างชาญฉลาด ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในตลาดต่างๆ เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และเกาหลีใต้ นักลงทุนจำนวนมากมองว่านี่เป็น "สินทรัพย์ดิจิทัลทางวัฒนธรรม" ที่มีศักยภาพ เช่นเดียวกับ memecoin ในยุคแรกๆ เช่น DOGE และ PEPE: ขับเคลื่อนโดยความรู้สึกของชุมชนและเสริมด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

3. ผลการดำเนินงานของตลาด LABUBU


ความนิยมของ LABUBU นั้นแซงหน้าตลาดของเล่นตามเทรนด์แบบกายภาพมานานแล้ว และขยายเข้าสู่พื้นที่สกุลเงินดิจิทัลได้สำเร็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ memecoin ชื่อ Labubu ว่า LABUBU ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีส์ใหม่ และกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง KOL ชื่อดังด้านคริปโตจำนวนมาก รวมถึง Ansem ชื่อดัง ต่างก็ทวีตข้อความที่มีภาพของ Labubu ซึ่งทำให้เกิดเสียงตอบรับที่เข้มแข็งในชุมชน

จากข้อมูลของ GMGN พบว่ามูลค่าตลาดของ LABUBU พุ่งสูงจากหลักแสนไปเป็น 18 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า และเมื่อถึงจุดสูงสุด ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงก็สูงเกิน 9.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์มีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเครือข่าย Solana ในเวลาเดียวกัน การมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดียก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยชุมชน Telegram เติบโตอย่างรวดเร็วมีสมาชิกถึงหลักหมื่นคน ความนิยมในหัวข้อ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการค้นหาบน Google ก็เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ


ที่น่าสังเกตคือ เนื่องจากรูปแบบ "กึ่งทางการ" ของภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ผู้ใช้บางส่วนเข้าใจผิดว่านี่เป็นโครงการ Web3 อย่างเป็นทางการที่เปิดตัวโดย Pop Mart ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แม้ว่ากระแสจะดูจะเงียบลงไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วความนิยมของ LABUBU นั้นยังคงสูงกว่าโปรเจกต์มีมอื่นๆ อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น

4. อนาคตของ LABUBU


อนาคตของ LABUBU ได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก ในอีกด้านหนึ่ง ความนิยมอันถล่มทลายในตลาดของเล่นสุดเทรนด์นี้ไม่อาจปฏิเสธได้ เนื่องจากได้กลายมาเป็น “สกุลเงินสากล” ในสังคมของกลุ่มคนหนุ่มสาวทั่วโลก และยังส่งผลดีต่อรูปแบบธุรกิจของร้านป๊อปมาร์ทอีกด้วย ซีรีส์ MONSTERS สร้างรายได้มหาศาลให้กับ Pop Mart โดยผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไวนิลกลายมาเป็นสินค้าขายดีประจำปี

ในทางกลับกัน LABUBU เผชิญกับความท้าทายจากฟองสบู่ในตลาดและความเสี่ยงจากการโฆษณาเกินจริง เช่นเดียวกับ NFT ที่ได้รับการโปรโมตไปทั่วโลกในอดีต LABUBU ได้กระตุ้นการเก็งกำไรในตลาดด้วยการสร้างความขาดแคลนและตอบสนองต่อความกลัวว่าจะพลาดโอกาส (FOMO) ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์สอนเราว่า หลังจากที่มีกระแสฮือฮามากมายขนาดนี้ ในที่สุดผลิตภัณฑ์หลายชนิดก็กลับมาสงบลงหรืออาจถึงขั้นเกิดฟองสบู่จากการเก็งกำไรแตกก็ได้

ความคิดเห็นของตลาดแตกต่างกันไปในเส้นทางของ LABUBU บางคนเชื่อว่าอาจประสบกับความผันผวนของตลาดเช่นเดียวกับ NFT ในขณะที่บางคนโต้แย้งว่าเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และความสามารถเชิงพาณิชย์ครบวงจรของ LABUBU ช่วยให้สามารถรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในตลาดของเล่นยอดนิยมและตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตทั่วโลกของ LABUBU ถือเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสังเกตเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Labubu คือปรากฏการณ์คริปโตประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระแสทางวัฒนธรรม จากของเล่นสุดเทรนด์สู่กระแสฮือฮาที่เชื่อมโยงศิลปะ แฟชั่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ Web3 เข้าด้วยกันได้อย่างประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของโทเค็น LABUBU ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นแนวโน้มใหม่ในการแปลง IP ภาพที่มีอิทธิพลจากโลกแห่งความเป็นจริงให้กลายเป็นเครื่องมือทางอารมณ์และที่บรรจุมูลค่าในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ในอนาคต Labubu อาจไม่ใช่แค่ของเล่นหรือมีมอีกต่อไป แต่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ตัวตนดิจิทัล” ของคนรุ่นต่อไป ซึ่งจะพาเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลใหม่

ในสภาพแวดล้อมตลาดนี้ ผู้ใช้ที่สนใจในการซื้อขาย LABUBU ควรพิจารณา MEXC Exchange MEXC เป็นที่รู้จักในเรื่องกระบวนการจดทะเบียนโทเค็นที่มีประสิทธิภาพ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำที่สามารถแข่งขันได้สูง และสภาพคล่องที่โดดเด่น ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความชอบจากนักลงทุนจำนวนมาก และกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการในการเข้าสู่พื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

