ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายไดท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/AI × บล็อคเ...eb3 อย่างไร

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

ผู้เริ่มต้น
23 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ข่าวอุตสาหกรรม
Sleepless AI
AI$0.06079-4.98%
Codatta
XNY$0.004467-13.37%
Metis
METIS$9.876-2.92%
Binance Coin
BNB$966.2-2.00%
Smart Blockchain
SMART$0.003345-0.91%

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคุณภาพสูง เนื่องจากความต้องการข้อมูลที่มีจำนวนมาก เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ของ AI เพิ่มมากขึ้น Codatta จึงเชื่อมโยงผู้สร้างข้อมูลและนักพัฒนา AI ด้วยการสร้างตลาดที่ไม่ต้องขออนุญาตซึ่งจะแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพย์สิน

โทเค็นการกำกับดูแลดั้งเดิม XNY รองรับระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมนี้ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และเปิดใช้งานการปกครองแบบประชาธิปไตย Codatta ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของอุตสาหกรรมและบูรณาการกับบล็อคเชนที่มีชื่อเสียง เช่น Metis โดยยืนอยู่บนจุดตัดของ AI บล็อคเชน และวิทยาศาสตร์ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการลงทุนอันน่าดึงดูดใจ

1. ภาพรวมโครงการ Codatta: การปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล


1.1 ความท้าทายหลัก


การปฏิวัติ AI ในยุคใหม่เผชิญกับปัญหาสำคัญ นั่นคือ การได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและผ่านการตรวจสอบ ตลาดข้อมูลรวมศูนย์แบบดั้งเดิมประสบปัญหาข้อจำกัดมากมาย:

ขาดแหล่งที่มาของข้อมูล: ยากที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูล
ช่องทางการสร้างรายได้มีจำกัด: ผู้สร้างข้อมูลต้องดิ้นรนเพื่อรักษาการจับมูลค่า
การรับประกันคุณภาพไม่เพียงพอ: ไม่มีกลไกที่เชื่อถือได้ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ก่อให้เกิดจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวและปัญหาความเป็นส่วนตัว
ปัญหาคอขวดด้านความสามารถในการปรับขนาด: ระบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการกับความต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Codatta เอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้วยแนวทางปฏิวัติวงการ โดยผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนกับกลไกการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างสิ่งที่องค์กรต่างๆ เรียกว่า "โปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ตัวแรกของโลก"

2. สถาปัตยกรรมโซลูชันของ Codatta


ในฐานะแพลตฟอร์มคำอธิบายประกอบและการติดฉลากสากล Codatta เปลี่ยนสติปัญญาของมนุษย์ให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่สามารถใช้ AI ได้ โดยมีข้อเสนอคุณค่าหลักที่สร้างขึ้นจากสามเสาหลัก:

2.1 ตลาดข้อมูลแบบไม่ต้องขออนุญาต

Codatta ส่งเสริมระบบนิเวศแบบเปิดที่ให้ผู้สร้างข้อมูลสามารถนำเสนอข้อมูลอันมีค่าโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากส่วนกลาง โมเดลประชาธิปไตยนี้รับประกันว่าแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงระดับโลกสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ AI ได้

2.2 กลไกความเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์

ต่างจากแพลตฟอร์มข้อมูลดั้งเดิมที่อาศัยการประเมินคุณภาพแบบอัตนัย Codatta นำระบบการให้คะแนนความเชื่อมั่นอันเข้มงวดมาใช้ ซึ่งให้ตัวชี้วัดที่วัดได้สำหรับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ช่วยให้นักพัฒนา AI สามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล

2.3 รูปแบบการแบ่งปันค่าลิขสิทธิ์

คุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างหนึ่งของ Codatta คือระบบค่าลิขสิทธิ์ในตัว ซึ่งรับประกันว่าผู้ให้ข้อมูลจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานงานของตนอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนในการผลิตข้อมูลคุณภาพสูง และรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ให้ข้อมูลในระยะยาว

3. สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและนวัตกรรมของ Codatta


3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเมตาของบล็อคเชน


เทคโนโลยีของ Codatta ถูกสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเมตาของบล็อคเชนขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การถอดรหัสที่อยู่บล็อคเชนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเมตาเชิงความหมาย สิ่งนี้จะเปลี่ยนธุรกรรมบนเครือข่ายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปใช้ได้กับ:

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง: ช่วยเหลือสถาบันการเงินและโปรโตคอลในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
การวิเคราะห์แนวโน้ม: การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดผ่านการจดจำรูปแบบข้อมูลบล็อคเชน
การตรวจสอบข้อมูลประจำตัว: การแปลงพฤติกรรมบนเชนเป็นคะแนนเครดิตและชื่อเสียงที่ตรวจสอบได้

3.2 โปรโตคอลการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI


ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลเมตาของบล็อคเชน โปรโตคอลการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้:

การประเมินคุณภาพข้อมูลอัตโนมัติ: อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจะประเมินและให้คะแนนการมีส่วนร่วมของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
การจับคู่อัจฉริยะ: ระบบ AI เชื่อมโยงผู้สร้างข้อมูลกับฝ่ายที่มีความต้องการมากที่สุด
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: อัลกอริทึมขั้นสูงรองรับการพยากรณ์ความต้องการข้อมูลและแนวโน้มตลาด

3.3 ความเข้ากันได้ระหว่างโซ่


สถาปัตยกรรมของ Codatta รองรับเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่าย ทำให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้อย่างกว้างขวางและยูทิลิตี้สูงสุด ความร่วมมือล่าสุดกับ Metis เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการใช้งานฟังก์ชั่นหลายโซ่ ในขณะที่โทเค็นการกำกับดูแล XNY ทำงานบนโซ่ BNB ซึ่งมอบธุรกรรมที่มีต้นทุนต่ำและปริมาณงานสูงให้กับผู้ใช้

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Codatta: เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรม


4.1 กรอบการตรวจสอบข้อมูลแบบกระจายอำนาจ


หัวใจสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ Codatta คือกรอบการตรวจสอบข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านการตรวจสอบแบบหลายชั้น:

ชั้นที่ 1: การให้คะแนนชื่อเสียงของผู้สนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายจะรักษาคะแนนชื่อเสียงแบบไดนามิกโดยอิงจากคุณภาพการมีส่วนร่วมในอดีต บทวิจารณ์ของเพื่อนร่วมงาน และการประเมินตามอัลกอริทึม ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ควบคุมตนเองซึ่งผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงจะโดดเด่นออกมาโดยธรรมชาติ

ชั้นที่ 2: การตรวจสอบหลายแหล่ง
จุดข้อมูลที่สำคัญจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหลายแหล่ง ซึ่งต้องได้รับการยืนยันจากผู้ให้ข้อมูลอิสระหลายรายก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย กลไกฉันทามติช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดจะเข้าสู่ระบบได้อย่างมาก

ชั้นที่ 3: การควบคุมคุณภาพด้วยความช่วยเหลือของ AI
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงจะตรวจสอบการมีส่วนร่วมของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ระบุความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ความไม่สอดคล้องกัน หรือปัญหาคุณภาพ และปรับปรุงความแม่นยำอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบในอดีต

4.2 การประมวลผลข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว


Codatta ใช้เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในขณะที่ยังคงรักษาการใช้งานข้อมูล:

การบูรณาการหลักฐานความรู้เป็นศูนย์: เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เปิดเผยข้อมูลละเอียดอ่อนที่สำคัญ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน: เพิ่มสัญญาณรบกวนที่ได้รับการปรับเทียบอย่างแม่นยำให้กับชุดข้อมูล ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลในขณะที่ยังคงประโยชน์ทางสถิติสำหรับการฝึกอบรม AI
การคำนวณแบบหลายฝ่ายที่ปลอดภัย: สำหรับงานประมวลผลข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง จะใช้โปรโตคอลการคำนวณแบบหลายฝ่ายที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดิบต่อผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่ง

5. โทเค็น XNY: รูปแบบธรรมาภิบาล ประโยชน์ และเศรษฐกิจ


5.1 ภาพรวมและคุณสมบัติหลักของโทเค็น


XNY ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลและยูทิลิตี้ดั้งเดิมของ Codatta ทำงานบน BNB Smart Chain โดยนำเสนอธุรกรรมความเร็วสูงและต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ใช้ และยังมีบทบาทสำคัญหลายประการภายในระบบนิเวศ:

การกำกับดูแล: ผู้ถือ XNY มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรโตคอลหลัก รวมถึงการปรับพารามิเตอร์ การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ การอนุมัติพันธมิตร การจัดการคลัง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ

คุณประโยชน์: ใช้สำหรับการชำระเงินการเข้าถึงข้อมูล การให้รางวัลสเตคสำหรับผู้ตรวจสอบเครือข่าย กลไกหลักประกันการประกันคุณภาพ และแรงจูงใจสำหรับผู้มีส่วนสนับสนุนข้อมูล

5.2 โครงสร้างเศรษฐกิจโทเค็น


ในขณะที่โครงการกำลังเข้าใกล้ Token Generation Event (TGE) รายละเอียดทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงยังคงอยู่ระหว่างการสรุปขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในปัจจุบันบ่งชี้ว่ารูปแบบได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบโดยเน้นที่ความยั่งยืนในระยะยาว:

กลไกการควบคุมอุปทาน: สร้างสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับการเติบโตของเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าโทเค็นสอดคล้องกับยูทิลิตี้และการนำไปใช้ของแพลตฟอร์ม
กรอบการจัดสรรเชิงกลยุทธ์: ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม แจกจ่ายโทเค็นให้กับรางวัลชุมชน ทีมงานและที่ปรึกษา (พร้อมตารางการให้สิทธิ์) ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบนิเวศ สำรองความยั่งยืนของโปรโตคอล และผู้เข้าร่วมการขายต่อสาธารณะ

6. แอปพลิเคชันทางการตลาดและกรณีการใช้งานของ Codatta


6.1 แอปพลิเคชัน AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร


ตลาดข้อมูลการฝึกอบรม: ครอบคลุมชุดข้อมูลวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ (การขับขี่อัตโนมัติ การถ่ายภาพทางการแพทย์ ฯลฯ) ข้อมูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (แชทบอท การแปล ฯลฯ) ลำดับเวลาและข้อมูลทางการเงิน (การซื้อขายอัลกอริทึม ฯลฯ)

การตรวจสอบและทดสอบแบบจำลอง: สร้างชุดข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเปรียบเทียบโมเดล AI ที่เป็นธรรม ระบุและลดอคติในข้อมูลการฝึกอบรมผ่านฐานผู้สนับสนุนที่มีความหลากหลาย

6.2 การบูรณาการวิทยาศาสตร์แบบกระจายอำนาจ (DeSci)


จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและสร้างรายได้ในการวิจัยทางวิชาการ รองรับเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยแบบกระจายอำนาจ ปรับกลไกการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และรับรองความสามารถในการทำซ้ำของการวิจัย

7. ความร่วมมือและการพัฒนาระบบนิเวศของ Codatta


ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Codatta กับ Metis ถือเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการวิเคราะห์บล็อคเชนผ่านการบูรณาการ AI รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ข้อมูลข้ามสายโซ่ และการขยายระบบนิเวศของนักพัฒนา ด้วยการระดมทุนเริ่มต้นที่นำโดย OKX Ventures ความมั่นใจของสถาบันต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เร่งการบูรณาการกับระบบนิเวศ Binance (เช่น Binance Wallet, แอปพลิเคชัน BNB Chain)

8. วิธีการซื้อโทเค็น XNY บน MEXC


Codatta ยืนอยู่ที่จุดตัดระหว่าง AI, บล็อคเชน และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจ โดยมอบโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครให้กับความท้าทายหลักในด้านคุณภาพข้อมูลและการสร้างรายได้ โดยมีศักยภาพในการจับมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อตลาดขยายตัว ความแตกต่างทางเทคโนโลยี พลวัตตลาดที่เอื้ออำนวย ทีมงานที่มีประสบการณ์ และการสนับสนุนจากสถาบัน ประกอบกับโทเค็นโนมิกส์ที่สอดคล้องกัน ทำให้ผู้ถือ XNY ได้รับผลตอบแทนที่ปรับตามระดับความเสี่ยงที่น่าดึงดูด นักลงทุนสามารถพิจารณา Codatta และโทเค็น XNY เป็นส่วนเสริมเชิงกลยุทธ์ให้กับพอร์ตโฟลิโอสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการบรรจบกันของ AI และบล็อคเชน

โทเค็น XNY ลิสต์บน MEXC แล้ว เยี่ยมชม MEXC ทันทีเพื่อคว้าโอกาสในช่วงแรกและวางตำแหน่งตัวเองในภาคส่วนใหม่ที่มีแนวโน้มดีนี้! รับ XNY บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา "XNY" ในแถบค้นหาและเลือกเปิดการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว1. Labubu คืออะไร?Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อ

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2025 Pi Network จะยืนอยู่บนจุดสำคัญของโอกาสและความท้าทาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองการขุดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันทะเยอทะยานได้เติบโตเป็นหนึ่งในโครงการบล็อคเชนที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใ

Spark Protocol เปิดตัว SPK Token เพื่อสร้างนิยามใหม่ของโครงสร้างพื้นฐาน DeFi

Spark Protocol เปิดตัว SPK Token เพื่อสร้างนิยามใหม่ของโครงสร้างพื้นฐาน DeFi

ในตลาดการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โปรโตคอลจำนวนมากพยายามที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น การกระจายตัวของสภาพคล่องและการเพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสม ในจำนวนนั้น Spark Protocol ได้กลายเป็นโซลูชันโครงสร้าง

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT