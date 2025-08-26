Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ แต่จุดแข็งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้นและความคุ้มทุน ส่งผลให้มีเวลาในการยืนยันที่ช้าและมีค่าธรรมเนียมที่สูง Bitcoin ไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะโดยธรรมชาติ ซึ่งทำให้ยากต่อการรองรับความต้องการแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การขาดสะพานข้ามโซ่แบบเนทีฟที่ไร้ความไว้วางใจกับบล็อคเชนอื่นๆ จะจำกัดการขยายตัวของระบบนิเวศ Bitcoin
โซลูชันเลเยอร์ 2 มีศักยภาพในการแก้ไขข้อจำกัดด้านปริมาณงานและการเขียนโปรแกรมของ Bitcoin โดยสร้างจากโมเดลความปลอดภัยในขณะที่เพิ่มการเชื่อมโยง BTC แบบกระจายอำนาจ สัญญาอัจฉริยะทัวริงที่สมบูรณ์ และปริมาณงานเครือข่ายที่สูงขึ้นมาก Bitlayer ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงเป้าหมายเหล่านี้: ช่วยลบข้อจำกัดทางเทคนิคของ Bitcoin โดยไม่กระทบต่อการกระจายอำนาจหรือความปลอดภัย เนื่องจากเป็นเลเยอร์การปรับขนาดและสัญญาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ Bitlayer จึงปลดล็อกกรณีการใช้งานใหม่และศักยภาพในการเติบโตทั่วทั้งระบบนิเวศของ Bitcoin
Bitlayer เป็น Bitcoin Layer-2 แรกที่สร้างขึ้นบน BitVM ซึ่งรักษาความปลอดภัยระดับ Bitcoin ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นชั้นการคำนวณ ช่วยแนะนำความสามารถในการปรับขนาดให้กับเครือข่าย Bitcoin โดยไม่กระทบความปลอดภัย มอบธุรกรรมที่มีปริมาณงานสูงและมีต้นทุนต่ำ
Bitlayer ซึ่งสร้างขึ้นบนกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Stake (PoS) นั้นเข้ากันได้กับ EVM โดยช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับใช้และรันแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) มากมาย เช่น DeFi, NFT และ GameFi ช่วยเสริมระบบนิเวศของ Bitcoin เป็นอย่างมาก การออกแบบใช้ Bitcoin เป็นชั้นความปลอดภัยพื้นฐาน ช่วยเพิ่มปริมาณงาน ลดต้นทุนธุรกรรม และปรับปรุงการใช้งานผ่านสถาปัตยกรรมเลเยอร์ 2
BTR คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Bitlayer ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับแรงจูงใจด้านโปรโตคอลและการกำกับดูแล อุปทานรวมจำกัดอยู่ที่ 1 พันล้าน BTR ในขณะนี้ราคา BTR อยู่ที่ $0.00
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: BTR ถูกใช้เพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วมที่ใช้งานจริงภายในระบบนิเวศ Bitlayer เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักพัฒนา ผู้ใช้ และพันธมิตรในการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ
การกำกับดูแล: ผู้ถือ BTR สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบนิเวศ Bitlayer รวมถึงการส่งและการลงคะแนนเสียงข้อเสนอ การปรับพารามิเตอร์ของโปรโตคอล และส่งเสริมการกำกับดูแลชุมชนแบบกระจายอำนาจ
ราคาของ BTR จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงอุปทานและอุปสงค์ของตลาด แนวโน้มตลาดคริปโตโดยรวม การเติบโตของระบบนิเวศ Bitlayer ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ และกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากเป็นโปรโตคอลการปรับขนาด Bitcoin ที่กำลังเกิดใหม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขยายระบบนิเวศของ Bitlayer อาจให้การสนับสนุนพื้นฐานต่อมูลค่าของ BTR ได้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง และการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตนั้นยากที่จะคาดเดาได้แน่นอน นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าทางเทคนิคของ Bitlayer การพัฒนาระบบนิเวศ และแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างใกล้ชิด และอ้างอิงข้อมูลมาจากแพลตฟอร์มหลักเช่น MEXC เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างมีเหตุผล หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเก็งกำไรหรือขับเคลื่อนโดยฝูงชน
นอกเหนือจากการระดมทุนภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย Bitlayer ยังได้ดำเนินการระดมทุนต่อสาธารณะสามรอบแล้ว: Seed, Series A และ Series A+
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2024 Bitlayer ได้ประกาศการเสร็จสิ้นรอบ Seed มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำร่วมกันโดย Framework Ventures และ ABCDE นักลงทุนรายอื่นที่เข้าร่วม ได้แก่ StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย ร่วมด้วย Bitcoin OGs และผู้ประกอบการ Web3 ที่มีชื่อเสียง รวมถึงนักลงทุนเทวดา เช่น Dan Held, Ryan Selkis ซีอีโอของ Messari และ Dan McArdle ผู้ก่อตั้งร่วมของ Messari
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2024 Bitlayer ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series A มูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเมินมูลค่าไว้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ สถาบันชั้นนำอย่าง Franklin Templeton และ ABCDE Capital ร่วมเป็นผู้นำรอบนี้ พร้อมด้วย Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs และ Caladan รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น DOMO ผู้สร้าง BRC-20 และ Brian Kang ผู้ก่อตั้งร่วมของ FactBlock และ Korea Blockchain Week (KBW)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2024 Bitlayer ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series A+ มูลค่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการประเมิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐเช่นกัน การระดมทุนรอบนี้ได้รับการนำโดย Polychain Capital โดยมี Franklin Templeton เป็นผู้นำร่วม และมี SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group และนักลงทุนรายอื่นๆ เข้าร่วมด้วย
รอบ Series A และ Series A+ ของ Bitlayer ทั้งสองรอบใช้โครงสร้าง Simple Agreement for Future Equity (SAFE) มาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิโทเค็น ซึ่งครอบคลุมทั้งการประเมินมูลค่าหุ้นและการประเมินมูลค่าโทเค็นที่เจือจางอย่างเต็มที่ จากการระดมทุนรอบล่าสุด ยอดการระดมทุนทั้งหมดของ Bitlayer เพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านดอลลาร์แล้ว
ในช่วงเริ่มแรก Bitlayer ได้จัดงาน "Genesis Mining Festival" หลายรอบและเปิดตัวกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกอัญมณีและคะแนนทางอากาศ รวมถึงโปรแกรมสร้างแรงจูงใจโทเค็นสำหรับผู้ใช้ในช่วงแรก ผู้ใช้ที่ต้องการมีสิทธิ์รับ BTR airdrops สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ Bitlayer ได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านแคมเปญการตลาดหรือการโต้ตอบบนเครือข่าย เพื่อสะสมคะแนน Bitlayer และอาจได้รับ BTR airdrops โทเค็นโดยตรงผ่านกิจกรรมบางอย่าง
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Bitlayer และเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณใน Racer Center แล้ว คุณจะดูจำนวนอัญมณี Bitlayer ที่คุณได้รับผ่านทาง airdrop ตรวจสอบแต้มที่สะสมจากการโต้ตอบที่ผ่านมา และรับป้ายเกียรติยศที่ได้รับจากกิจกรรม Bitlayer ก่อนหน้านี้ได้
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ:
1) Bitlayer ยังไม่ได้เปิดตัวโทเค็นของตน และอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับอัญมณี คะแนน และโทเค็น BTR ยังไม่ได้รับการประกาศ ผู้ใช้ควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อรับข้อมูลอัปเดตอย่างใกล้ชิด
2) ในปัจจุบันเกณฑ์สำหรับการสะสมคะแนนนั้นต่ำมาก และการเข้าร่วมด้วยบัญชีหลายบัญชีอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอก
