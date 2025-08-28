เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตำแหน่งของคุณได้ การขาดทุนของคุณอาจเกินความคาดหมาย และคุณอาจต้องเเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตำแหน่งของคุณได้ การขาดทุนของคุณอาจเกินความคาดหมาย และคุณอาจต้องเ
ทำความเข้าใจความเสี่ยงของการเทรดฟิวเจอร์สเพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การเทรดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตำแหน่งของคุณได้ การขาดทุนของคุณอาจเกินความคาดหมาย และคุณอาจต้องเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณ ดังนั้น MEXC ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเข้าใจและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนที่จะเข้าร่วมการเทรดฟิวเจอร์ส

1. การเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร?


การเทรดฟิวเจอร์สเป็นประเภทหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ที่ให้ผู้ใช้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลัง หากอธิบายอย่างง่าย ๆ ก็คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อหรือขายได้ตามการคาดการณ์ตลาดของตนเอง

การเทรดฟิวเจอร์สแตกต่างจากการเทรดแบบจุดดั้งเดิม ตรงที่รองรับการใช้เลเวอเรจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนจำนวนน้อยกว่า ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน สัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นสัญญาที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ และอนุญาตให้ผู้ใช้ถือตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่นตามระยะเวลา การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก เนื่องจากความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของเงินทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม: ต้องอ่าน! การเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร? ค้นหาใน 3 นาที

อย่างไรก็ตาม การทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์สอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้เลเวอเรจและความผันผวนที่สูงของตลาดคริปโต กำไรและขาดทุนจึงอาจเพิ่มขึ้นได้ การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรือการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่หรือถึงขั้นต้องชำระบัญชีในช่วงเวลาสั้นๆ ผู้ใช้สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมและปกป้องเงินทุนของตนได้โดยการเข้าใจความเสี่ยงอย่างครบถ้วนเท่านั้น

2. วิธีทำความเข้าใจเลเวอเรจในการเทรดฟิวเจอร์ส


การใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและปลดล็อกผลตอบแทนที่มีศักยภาพที่มากขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่อาจได้รับเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ MEXC จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไรในการเทรดฟิวเจอร์ส

เมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์สถาวร ผู้ใช้ MEXC จะต้องตั้งค่าตัวคูณเลเวอเรจตามความต้องการในการเทรดส่วนบุคคลของตน สัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่มีมาร์จิ้น USDT ของ MEXC รองรับเลเวอเรจที่ปรับได้ตั้งแต่ 1 เท่าถึง 500 เท่า (ปัจจุบัน มีเพียงคู่การเทรด BTCUSDT และ ETHUSDT เท่านั้นที่รองรับเลเวอเรจได้สูงสุดถึง 500 เท่า)

ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนเปิดสถานะ BTCUSDT ที่มีมูลค่า 100,000 USDT บน MEXC คุณสามารถเลือกระดับเลเวอเรจได้ เช่น 10x, 50x, 100x หรือแม้กระทั่ง 500x อัตราเลเวอเรจที่คุณเลือกจะส่งผลโดยตรงต่อมาร์จิ้นเริ่มต้นที่ต้องการ ยิ่งเลเวอเรจต่ำเท่าใด จำนวนเงินมาร์จิ้นเริ่มต้นที่จำเป็นก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ยิ่งเลเวอเรจสูงขึ้น มาร์จิ้นเริ่มต้นที่จำเป็นก็จะยิ่งน้อยลง

การเปรียบเทียบข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งเดียวกันภายใต้ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน
เลเวอเรจ
10x
50x
100x
200x
500x
มาร์จิ้นเริ่มต้น
10,000 USDT
2,000 USDT
1,000 USDT
500 USDT
200 USDT

3. ความแตกต่างระหว่างเลเวอเรจตามสมมติฐานและเลเวอเรจที่มีประสิทธิผลคืออะไร?


ในการเทรดแบบมาร์จิ้น ผู้เริ่มต้นมักสับสนระหว่างแนวคิดเรื่องเลเวอเรจสมมติและเลเวอเรจที่มีประสิทธิผล การเข้าใจความแตกต่างถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น และกำหนดระดับเลเวอเรจที่เหมาะสม

สมมติว่าผู้ใช้ชื่ออลิซ มี 10,000 USDT ในบัญชีฟิวเจอร์สของเธอบน MEXC เมื่อใช้โหมดมาร์จิ้นไขว้ เธอเลือกที่จะจัดสรร 1,000 USDT เป็นมาร์จิ้นและเลือกเลเวอเรจ 10 เท่า หากไม่นับค่าธรรมเนียมการเทรดและการลื่นไถล เลเวอเรจที่แท้จริงของตำแหน่งนี้เมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์จะเป็นเท่าไร? ณ จุดนี้ เลเวอเรจสามารถอธิบายได้จากสองมุมมอง: เลเวอเรจตามสมมติหมายถึงการตั้งค่า 10 เท่าที่ อลิซ เลือกก่อนทำการเทรด อย่างไรก็ตาม เพื่อคำนวณเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ จะต้องพิจารณาสินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชีมาร์จิ้นไขว้ของ อลิซ ผลลัพธ์ที่ได้คือ: 1,000 USDT x 10x / 10,000 USDT = 1x.

ในสถานการณ์อื่น เมื่อ อลิซ ใช้โหมดมาร์จิ้นแยกและไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติ ตัวคูณเลเวอเรจที่เลือกจะเป็นเลเวอเรจที่มีผลจริงที่ถูกนำไปใช้ด้วย

4. การแกว่งตัวของราคาอย่างกะทันหันส่งผลต่อตำแหน่งของคุณอย่างไร?


เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างสั้น ตลาดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลจึงแตกต่างจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในกฎการเทรด ตัวอย่างเช่น การเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัลไม่รวมถึงเบรกเกอร์หรือการจำกัดความผันผวนของราคา ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่มีมูลค่าตลาดหมุนเวียนค่อนข้างน้อย ซึ่งทำให้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงในกรอบเวลาสั้นๆ ได้มากกว่า

เมื่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะสำหรับผู้เทรดที่ใช้เลเวอเรจสูง จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ ลองพิจารณาผู้ลงทุนชื่อ อลิซ ซึ่งใช้เลเวอเรจที่มีประสิทธิผล 10 เท่าในตำแหน่งฟิวเจอร์ส หากราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหว 10% ในทิศทางตรงกันข้าม ตำแหน่งนั้นจะถูกชำระบัญชีเต็มจำนวน สามารถเข้าใจเกณฑ์การชำระบัญชีได้ดีขึ้นจากตารางต่อไปนี้:

เกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคาที่กระตุ้นการชำระบัญชีที่ระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน (การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์)
เลเวอเรจ
10x
50x
100x
200x
500x
การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกระตุ้นการชำระบัญชี
10%
2%
1%
0.5%
0.2%

ตัวอย่างที่แสดงไว้ในตารางด้านบนเป็นเกณฑ์อ้างอิงที่อิงจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ อย่างไรก็ตาม ในการเทรดจริง เงื่อนไขที่นำไปสู่การชำระบัญชีมักจะซับซ้อนกว่านั้น ปัจจัยต่างๆ เช่น การคำนวณอัตราส่วนมาร์จิ้นขั้นต้นและผลกระทบแบบลูกโซ่ที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก

5. การชำระบัญชีแบบแบ่งชั้นและการชำระบัญชีคืออะไร? มีผลกระทบต่อการเทรดฟิวเจอร์สอย่างไร?


5.1 การชำระบัญชีแบบขั้นบันไดคืออะไร?


การชำระบัญชีแบบขั้นบันไดเป็นกลไกการชำระบัญชีแบบขั้นบันไดที่ใช้ในการเทรดฟิวเจอร์ส ออกแบบมาเพื่อลดตำแหน่งของผู้ค้าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมาร์จิ้นบัญชีไม่เพียงพอหรือเมื่อราคาตลาดมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายคือการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ตำแหน่งเต็มถูกชำระบัญชีทั้งหมดในครั้งเดียว กลไกนี้มักนำมาใช้ในแพลตฟอร์มที่รองรับเลเวอเรจสูง และถือเป็นการปรับปรุงจากระบบบังคับชำระบัญชีครั้งเดียวแบบดั้งเดิม ช่วยปกป้องเงินทุนของผู้ค้าและลดผลกระทบในวงกว้างของความผันผวนของตลาด

หากตำแหน่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำสุดแล้ว ตำแหน่งนั้นจะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปโดยตรง หากตำแหน่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า (มากกว่าระดับ 1) กระบวนการลดระดับจะเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ส่วนหนึ่งของตำแหน่งในระดับความเสี่ยงปัจจุบันจะถูกควบคุมโดยกลไกการชำระบัญชีที่เกณฑ์การชำระบัญชีเพื่อลดระดับความเสี่ยง จากนั้นระบบจะคำนวณอัตราส่วนกำไรใหม่ตามระดับความเสี่ยงใหม่ที่ต่ำลง หากยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระบัญชี กระบวนการลดระดับจะดำเนินต่อไปจนกว่าตำแหน่งจะถึงระดับต่ำสุด

5.2 การชำระบัญชี


การชำระบัญชีในการเทรดฟิวเจอร์สหมายถึงสถานการณ์ที่เนื่องมาจากความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มาร์จิ้นในบัญชีของเทรดเดอร์ไม่เพียงพอที่จะรักษาสถานะไว้ ส่งผลให้ระบบปิดสถานะโดยอัตโนมัติ หากตำแหน่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำที่สุดแล้วแต่อัตราส่วนกำไรยังมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ตำแหน่งที่เหลือจะถูกควบคุมโดยกลไกการชำระบัญชีเมื่อถึงเกณฑ์การชำระบัญชี

6. ขีดจำกัดความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส


ในสภาพแวดล้อมการเทรดที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจสูงในตำแหน่งขนาดใหญ่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่สำคัญ หากกองทุนประกันภัยหมดลง ระบบลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) อาจถูกเรียกใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ผู้เทรดรายอื่นต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาปัญหานี้ MEXC จึงใช้กลไกจำกัดความเสี่ยงกับบัญชีเทรดทั้งหมด ระบบใช้โมเดลมาร์จิ้นแบบเป็นชั้นเพื่อควบคุมความเสี่ยง ยิ่งปริมาณตำแหน่งมากขึ้น อัตราเลเวอเรจสูงสุดที่อนุญาตก็จะยิ่งลดลง ผู้เทรดสามารถปรับเลเวอเรจได้ด้วยตนเอง แต่ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยเลเวอเรจที่เลือก

สำหรับกฎเกณฑ์โดยละเอียด โปรดดูเอกสารอย่างเป็นทางการของ MEXC เกี่ยวกับขีดจำกัดความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส


6.1 ขีดจำกัดตำแหน่ง เลเวอเรจสูงสุด และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น


ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งคุณต้องกำหนดเลเวอเรจของคุณ หากไม่ได้ปรับด้วยตนเอง MEXC จะตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 20 เท่าโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ อัตราเลเวอเรจที่คุณเลือกจะกำหนดจำนวนตำแหน่งสูงสุดของคุณ ยิ่งอัตราเลเวอเรจสูง จำนวนตำแหน่งสูงสุดที่คุณสามารถเปิดได้ก็จะน้อยลง เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเลเวอเรจ แพลตฟอร์มจะแสดงข้อความแจ้งที่แสดงขีดจำกัดตำแหน่งที่อัปเดตของคุณ


6.2 อัตรากำไรขั้นต้นในการบำรุงรักษา


อัตรากำไรขั้นต้นมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาการชำระบัญชีของคุณ MEXC ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณควรปิดสถานะก่อนที่ยอดคงเหลือมาร์จิ้นของคุณจะลดลงถึงระดับมาร์จิ้นรักษาระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี

โปรดทราบว่าในช่วงที่มีความผันผวนของราคาที่ผิดปกติหรือสภาวะตลาดที่รุนแรง ระบบอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การปรับเลเวอเรจสูงสุดที่อนุญาตสำหรับฟิวเจอร์สบางรายการ การแก้ไขขีดจำกัดตำแหน่งระหว่างระดับต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกำไรบำรุงรักษาสำหรับระดับต่างๆ

7. วิธีลดความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส


การลดความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติสำคัญดังต่อไปนี้:

  • ใช้ประโยชน์จากความเหมาะสมและระมัดระวัง
  • กำหนดคำสั่ง stop-loss และ takeprofit
  • จัดการจำนวนตำแหน่งและปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณอย่างเคร่งครัด
  • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

สำหรับกลยุทธ์โดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่: คู่มือ MEXC ฟิวเจอร์ส | กลยุทธ์การเทรดแบบเลเวอเรจและการจัดการความเสี่ยง

8. บทสรุป


สัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นกลาง เมื่อใช้ถูกต้องและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ก็สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

แนะนำอ่าน:


ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงานเทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ด้วยการเข้าร่วม ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำผ่านกิจกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาดและคว้าโอกาสด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการเร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

