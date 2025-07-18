ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส: คู่มือการจัดการสินทรัพย์ใน MEXC Futures ฉบับสมบูรณ์

ในตลาดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล การติดตามการไหลของเงินทุนแบบเรียลไทม์และข้อมูล PNL ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สที่ต้องการดำเนินการอย่างมีวินัยและแม่นยำ ฟีเจอร์ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส ของ MEXC ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการระดับมืออาชีพของผู้ใช้ในการตรวจสอบสินทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเงินเข้าและเงินออกทั้งหมดในบัญชีซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างครอบคลุม ระบุแหล่งที่มาของกำไรและขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว และสร้างระบบการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้ให้คำแนะนำที่ครบถ้วนเกี่ยวกับฟีเจอร์ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส ครอบคลุมถึงคำจำกัดความ ข้อดี วิธีการใช้งาน และการประยุกต์ใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส บน MEXC เป็นโมดูลเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการไหลของเงินทุนภายในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณ มุ่งเน้นไปที่บันทึกทางการเงินโดยละเอียดของการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละครั้ง รวมถึงการฝากและถอนเงิน PNL ที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การชำระบัญชี และเหตุการณ์การลดหนี้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม แท็บคำสั่งซื้อจะเน้นไปที่การวางคำสั่งและข้อมูลที่กรอก ซึ่งต่างจากแท็บคำสั่งซื้อแบบอื่นๆ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สจะเน้นที่การไหลของเงินจริงและบันทึก PNL ภายในบัญชี ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการปิดสถานะ การชำระบัญชี หรือการชำระค่าธรรมเนียม ผู้ใช้สามารถเห็นเวลาประทับ จำนวนเงิน ประเภทธุรกรรม และแหล่งที่มาที่เจาะจงของการไหลของเงินทุนแต่ละรายการในใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สได้ชัดเจน เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์การค้าในประวัติศาสตร์ การประเมินกลยุทธ์ และการจัดการความเสี่ยง
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะอยู่ในเครื่องมือบัญชีฟิวเจอร์ส แต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลประเภทที่แตกต่างกัน
ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สจะเน้นที่มุมมองทางการเงิน โดยให้มุมมองแบบรวมของการซื้อขายที่ดำเนินการแล้ว บันทึกการเคลื่อนย้ายเงินจริงทั้งหมดภายในบัญชีซื้อขายล่วงหน้า เช่น PNL ค่าธรรมเนียมและการโอน ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการสินทรัพย์และคำนวณต้นทุนการซื้อขายได้ง่ายขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ
ในทางกลับกัน แท็บคำสั่งจะใช้มุมมองการซื้อขายโดยแสดงประวัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อเปิดในปัจจุบัน ราคาที่ดำเนินการแล้ว สถานะคำสั่งซื้อ และอื่นๆ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบกลยุทธ์การซื้อขายและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามพฤติกรรมคำสั่งซื้อในอดีต
การเปรียบเทียบฟังก์ชั่น
ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส
คำสั่ง
จุดประสงค์หลัก
ดูความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และรายละเอียด PNL
ดูสถานะการสั่งซื้อและประวัติการซื้อขาย
โฟกัสข้อมูล
การไหลของเงินทุน ค่าธรรมเนียม การชำระบัญชี ฯลฯ
เปิดคำสั่ง ประวัติการซื้อขาย ฯลฯ
ข้อได้เปรียบหลัก
รองรับการตรวจสอบกลยุทธ์และการปรับการซื้อขาย
โดยสรุปแล้ว ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส จะช่วยให้คุณติดตามว่าเงินของคุณหายไปไหน ในขณะที่ คำสั่ง จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการซื้อขายของคุณดำเนินไปอย่างไร
สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส การทำความเข้าใจ PNL ระดับบัญชี โครงสร้างต้นทุน และการรับความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุน ฟีเจอร์ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส ของ MEXC เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ข้อได้เปรียบหลักสะท้อนให้เห็นในสามประเด็นต่อไปนี้:
เมื่อเทียบกับหน้าคำสั่ง ซึ่งมีข้อมูลหนาแน่นและมีมิติต่างๆ มากมาย ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สจะมุ่งเน้นไปที่การไหลของเงินทุนที่เสร็จสมบูรณ์ โดยเน้นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญผ่านการจัดหมวดหมู่ที่เป็นระเบียบ ผู้ใช้สามารถดูรายการธุรกรรมทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรายละเอียดสำคัญ เช่น เวลาทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม ประเภทธุรกรรม โทเค็น จำนวนเงิน และทิศทาง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวมได้อย่างมาก
เส้นทางการนำทาง: กระเป๋าสตางค์ → ฟิวเจอร์ส → ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส รองรับการกรองตามช่วงวันที่ โทเค็น และประเภทธุรกรรม ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาบันทึกที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ฟีเจอร์ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส จะจัดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามประเภทธุรกรรม โดยให้กรอบการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง ซึ่งเน้นที่ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อขาย ประสิทธิภาพของ PNL และต้นทุนเงินทุน ครอบคลุมสี่หมวดหมู่หลัก:
การซื้อขายฟิวเจอร์สแต่ละครั้งที่ดำเนินการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจกลายเป็นต้นทุนที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อขายความถี่สูง
เช่น หากผู้ใช้เปิด 1 cont. ตำแหน่ง BTCUSDT ที่ราคาตลาดโดยมีจำนวนที่เติม 10,000 USDT และอัตราค่าธรรมเนียม 0.02% บิลจะบันทึกการหัก 2 USDT เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผู้ใช้สามารถไปที่ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส → ประเภทธุรกรรม → ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เพื่อดูรายละเอียดการหักเงิน ช่วยให้คำนวณกำไรได้แม่นยำยิ่งขึ้น
รายการนี้บันทึกกำไรหรือขาดทุนจริงจากแต่ละตำแหน่งที่ปิด ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เปิดสถานะซื้อบน ETHUSDT ที่ 2,500 USDT และปิดสถานะที่ 2,600 USDT ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สจะบันทึกรายการ PNL ที่เกิดขึ้นจริงที่ + 100 USDT โดยอัตโนมัติ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจกำไรสุทธิของการค้าแต่ละครั้งได้อย่างแม่นยำ และปรับแต่งกลยุทธ์การเข้า/ออก
หากมาร์จิ้นของบัญชีซื้อขายล่วงหน้าลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษา ระบบอาจดำเนินการชำระบัญชีหรือลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) เหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ล้มเหลวในการหยุดการซื้อขายระหว่างช่วงที่ตลาดตกต่ำอย่างรุนแรง และตำแหน่งซื้อ BTC ของพวกเขาถูกชำระบัญชี งบรายการจะแสดงรายการการชำระบัญชี ซึ่งรวมถึงเวลา จำนวน PNL และราคาการชำระบัญชี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลาดในการจัดการความเสี่ยงของตนได้
ระหว่างสภาวะตลาดที่รุนแรงหรือช่วงที่มีการใช้เลเวอเรจสูงภายใต้มาร์จิ้นข้าม ระบบอาจลดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและมอบหมายใหม่ให้กับคู่สัญญาเพื่อป้องกันยอดคงเหลือติดลบ สิ่งนี้เรียกว่าการลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ถือสถานะขายชอร์ตที่มีผลตอบแทนสูงและต้องปฏิบัติตาม ADL 50% เนื่องมาจากการชำระบัญชีของคู่สัญญา ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์สจะแสดงรายการ ADL ซึ่งรวมถึงปริมาณที่ลดลง ไทม์สแตมป์ และผลกระทบต่อ PNL เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสถานะของพวกเขาได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ
ผ่านบันทึกที่มีการแบ่งหมวดหมู่และรายละเอียดเหล่านี้ ผู้ใช้จึงสามารถดูต้นทุนและผลลัพธ์ที่แท้จริงของการค้าแต่ละครั้งได้อย่างครบถ้วน สิ่งนี้ช่วยให้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และวางรากฐานสำหรับการสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เข้าสู่ระบบ MEXC และไปที่ กระเป๋าเงิน → ฟิวเจอร์ส → ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าว
เปิดแอป MEXC และไปที่กระเป๋าสตางค์ → ฟิวเจอร์ส → ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้
ใบแจ้งยอดทั้งหมด: แสดงรายการการไหลของเงินทุนทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาตามค่าเริ่มต้น โดยเรียงตามลำดับเวลา
ตัวกรองประเภทธุรกรรม: อนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายละเอียดบันทึกของหมวดหมู่ที่เจาะจง เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หรือ PNL ที่รับรู้
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน: แสดงการชำระเงินทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะดำรงตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ถือสถานะซื้อ BTCUSDT ฟิวเจอร์สแบบถาวรและอัตราการระดมทุนปัจจุบันอยู่ที่ +0.01% ระบบจะหักจำนวนเงินที่สอดคล้องกันจากบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาชำระการระดมทุนตามกำหนด
การโอนเงิน: บันทึกการโอนสินทรัพย์ระหว่างบัญชี Spot และบัญชี Futures (ไม่รวมโบนัสหรือโบนัส)
รองรับการสอบถามข้อมูลสำหรับธุรกรรมภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ขณะนี้ไม่มีการแสดงบันทึกโบนัสและรายละเอียด PNL ที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบอินเทอร์เฟซอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ โปรดดูประสบการณ์ในแอปจริง
ฟีเจอร์ ใบแจ้งยอดฟิวเจอร์ส ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศการซื้อขาย MEXC Futures ช่วยให้ผู้ใช้มีมุมมองที่เป็นโครงสร้างของการไหลของเงินทุนและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการตรวจสอบกลยุทธ์ ด้วยการแบ่งหมวดหมู่แบบหลายมิติและการนำเสนอข้อมูลที่ใช้งานง่าย ผู้ค้าสามารถมองเห็นกระแสเงินทุนได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงความโปร่งใสของกลยุทธ์ และรับรองการดำเนินงานบัญชีที่เสถียรยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายและเสริมสร้างการจัดการสินทรัพย์นั้น Futures Statement ของ MEXC ถือเป็นฟีเจอร์ที่คุ้มค่าต่อการใช้งานและให้ความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว