Utforska ZKBase(ZKB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ZKB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ZKBase (ZKB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ZKBase(ZKB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 469.43K Totalt utbud: $ 598.01M Cirkulerande utbud $ 223.45M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.26M Högsta någonsin: $ 11.24 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0021008 ZKBase (ZKB) Information Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Officiell webbplats: https://zkbase.org ZKBase (ZKB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ZKBase (ZKB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ZKB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ZKB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ZKB:s tokenomics, utforska ZKB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ZKB Vill du veta vart ZKB kan vara på väg? 