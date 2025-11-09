ZeroSwap Pris idag

Livepriset för ZeroSwap (ZEE) idag är $ 0.0003338, med en förändring på 2.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZEE till USD är$ 0.0003338 per ZEE.

ZeroSwap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,791, med ett cirkulerande utbud på 74.27M ZEE. Under de senaste 24 timmarna handlades ZEE mellan $ 0.00032217 (lägsta) och $ 0.0003343 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.24, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00031175.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZEE med +1.18% under den senaste timmen och -8.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZeroSwap (ZEE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.38K$ 33.38K $ 33.38K Cirkulationsutbud 74.27M 74.27M 74.27M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

