PlayMindProtocol Pris idag

Livepriset för PlayMindProtocol (PMIND) idag är $ 0.00221, med en förändring på 36.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PMIND till USD är$ 0.00221 per PMIND.

PlayMindProtocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PMIND. Under de senaste 24 timmarna handlades PMIND mellan $ 0.0018 (lägsta) och $ 0.009 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PMIND med -0.46% under den senaste timmen och -77.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 523.30K.

PlayMindProtocol (PMIND) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 523.30K$ 523.30K $ 523.30K Marknadsvärde efter full utspädning $ 22.10K$ 22.10K $ 22.10K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för PlayMindProtocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 523.30K. Det cirkulerande utbudet av PMIND är --, med ett totalt utbud på 10000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.10K.