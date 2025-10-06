Livepriset för DGGO idag är 0.000000000856 USD.DGGO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DGGO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DGGO idag är 0.000000000856 USD.DGGO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DGGO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DGGO (DGGO) idag är $ 0.000000000856, med en förändring på 40.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DGGO till USD är$ 0.000000000856 per DGGO.
DGGO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DGGO. Under de senaste 24 timmarna handlades DGGO mellan $ 0.000000000554 (lägsta) och $ 0.0000000036 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DGGO med +4.90% under den senaste timmen och -99.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.14M.
DGGO (DGGO) Marknadsinformation
--
----
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Det aktuella börsvärdet för DGGO är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.14M. Det cirkulerande utbudet av DGGO är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
DGGO Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000000554
$ 0.000000000554$ 0.000000000554
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036
högsta under 24-timmar
$ 0.000000000554
$ 0.000000000554$ 0.000000000554
$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036
--
----
--
----
+4.90%
+40.32%
-99.61%
-99.61%
DGGO (DGGO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DGGO idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000000024597
+40.32%
30 dagar
$ -0.499999999144
-100.00%
60 dagar
$ -0.499999999144
-100.00%
90 dagar
$ -0.499999999144
-100.00%
DGGO Prisförändring idag
Idag registrerade DGGO en förändring med $ +0.00000000024597 (+40.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DGGO 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.499999999144 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DGGO 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DGGO med $ -0.499999999144(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DGGO 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.499999999144 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DGGO (DGGO)?
AI-drivna insikter som analyserar DGGO senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.
Varför vill folk veta DGGOs pris idag?
People want to know DGGO price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Prisförutsägelse för DGGO
DGGO (DGGO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DGGO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DGGO (DGGO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DGGO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som DGGO kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DGGO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DGGO Price Prediction.
Om DGGO
DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.
DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.
Hur man köper och investerar DGGO
Är du redo att komma igång med DGGO? Att köpa DGGO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DGGO. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DGGO (DGGO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DGGO krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med DGGO
Genom att äga DGGO kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa DGGO (DGGO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals.
Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals.
Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
DGGO Resurs
För en mer djupgående förståelse av DGGO kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om DGGO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DGGO-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DGGO idag?
Priset för DGGO är idag $ 0.000000000856. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DGGO fortfarande en bra investering?
DGGO förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DGGO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DGGO?
DGGO till ett värde av $ 1.14M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DGGO?
Livepriset för DGGO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DGGO i den valuta du föredrar, besök DGGO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DGGO?
Priset på DGGO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,500.83
-0.20%
ETH
3,361.5
-0.44%
SOL
155.42
-0.80%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DGGO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DGGO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om DGGOs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer DGGO-priset att stiga i år?
DGGO priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DGGO (DGGO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:35:43 (UTC+8)
DGGO (DGGO) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.