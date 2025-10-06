BörsDEX+
Livepriset för DGGO idag är 0.000000000856 USD.DGGO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DGGO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DGGO-kurs(DGGO)

1 DGGO-till-USD pris i realtid:

$0.000000000856
+40.32%1D
USD
DGGO (DGGO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:35:43 (UTC+8)

DGGO Pris idag

Livepriset för DGGO (DGGO) idag är $ 0.000000000856, med en förändring på 40.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DGGO till USD är$ 0.000000000856 per DGGO.

DGGO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DGGO. Under de senaste 24 timmarna handlades DGGO mellan $ 0.000000000554 (lägsta) och $ 0.0000000036 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DGGO med +4.90% under den senaste timmen och -99.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.14M.

DGGO (DGGO) Marknadsinformation

$ 1.14M
$ 0.00
BSC

Det aktuella börsvärdet för DGGO är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.14M. Det cirkulerande utbudet av DGGO är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

DGGO Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000000554
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000036
högsta under 24-timmar

$ 0.000000000554
$ 0.0000000036
+4.90%

+40.32%

-99.61%

-99.61%

DGGO (DGGO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DGGO idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000000024597+40.32%
30 dagar$ -0.499999999144-100.00%
60 dagar$ -0.499999999144-100.00%
90 dagar$ -0.499999999144-100.00%
DGGO Prisförändring idag

Idag registrerade DGGO en förändring med $ +0.00000000024597 (+40.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DGGO 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.499999999144 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DGGO 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DGGO med $ -0.499999999144(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DGGO 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.499999999144 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DGGO (DGGO)?

Kolla in sidan DGGO Prishistorik nu.

AI-analys för DGGO

AI-drivna insikter som analyserar DGGO senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DGGOs priser?

DGGO price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DGGO valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence investor confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases impact value.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Varför vill folk veta DGGOs pris idag?

People want to know DGGO price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Prisförutsägelse för DGGO

DGGO (DGGO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DGGO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DGGO (DGGO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DGGO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om DGGO

DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.

Hur man köper och investerar DGGO

Är du redo att komma igång med DGGO? Att köpa DGGO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DGGO. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DGGO (DGGO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DGGO krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DGGO (DGGO) Guide

Vad kan du göra med DGGO

Genom att äga DGGO kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är DGGO (DGGO)

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

DGGO Resurs

För en mer djupgående förståelse av DGGO kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell DGGO webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DGGO

Hur mycket kommer 1 DGGO att vara värd år 2030?
Om DGGO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:35:43 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

