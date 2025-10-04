Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Zenko Protocol(ZENKO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 07:34:30 (UTC+8)
Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zenko Protocol(ZENKO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.40M
Totalt utbud:
$ 1000.00M
Cirkulerande utbud
$ 155.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 21.97M
Högsta någonsin:
$ 0.076833
Lägsta någonsin:
$ 0.02066517
Aktuellt pris:
$ 0.0219671
Zenko Protocol (ZENKO) Information

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
Officiell webbplats:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Whitepaper:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Zenko Protocol (ZENKO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ZENKO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ZENKO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ZENKO:s tokenomics, utforska ZENKO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ZENKO

Vill du veta vart ZENKO kan vara på väg? På ZENKO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

