ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ynUSD Max(YNUSDX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 07:33:10 (UTC+8)
ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ynUSD Max(YNUSDX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 87.18K
$ 87.18K
Totalt utbud:
$ 85.11K
$ 85.11K
Cirkulerande utbud
$ 85.11K
$ 85.11K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 87.18K
$ 87.18K
Högsta någonsin:
$ 1.027
$ 1.027
Lägsta någonsin:
$ 0.997125
$ 0.997125
Aktuellt pris:
$ 1.024
$ 1.024

ynUSD Max (YNUSDX) Information

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Officiell webbplats:
https://yieldnest.finance
Whitepaper:
https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ynUSD Max (YNUSDX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet YNUSDX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många YNUSDX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår YNUSDX:s tokenomics, utforska YNUSDX-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för YNUSDX

Vill du veta vart YNUSDX kan vara på väg? På YNUSDX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn