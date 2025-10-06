ynUSD Max (YNUSDX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 lägsta under 24-timmar $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 högsta under 24-timmar $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 All Time High $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Lägsta pris $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Prisförändring (1H) -0.10% Prisändring (1D) +0.23% Prisändring (7D) +0.53% Prisändring (7D) +0.53%

ynUSD Max (YNUSDX) priset i realtid är $1.026. Under de senaste 24 timmarna har YNUSDX handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.023 och en högsta nivå på $ 1.027, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. YNUSDXs högsta pris genom tiderna är $ 1.027, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.997125.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har YNUSDX förändrats med -0.10% under den senaste timmen, +0.23% under 24 timmar och +0.53% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Cirkulationsutbud 87.42K 87.42K 87.42K Totalt utbud 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Det aktuella börsvärdet för ynUSD Max är $ 89.68K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YNUSDX är 87.42K, med ett totalt utbud på 87421.65687268265. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 89.68K.