Yield GATA (YGATA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Yield GATA(YGATA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:46:48 (UTC+8)
USD

Yield GATA (YGATA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Yield GATA(YGATA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 241.62K
Totalt utbud:
$ 21.00M
Cirkulerande utbud
$ 14.47M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 350.61K
Högsta någonsin:
$ 0.02177259
Lägsta någonsin:
$ 0.00412296
Aktuellt pris:
$ 0.01669549
Yield GATA (YGATA) Information

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

Officiell webbplats:
https://gatahub.zone/

Yield GATA (YGATA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Yield GATA (YGATA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet YGATA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många YGATA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår YGATA:s tokenomics, utforska YGATA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för YGATA

Vill du veta vart YGATA kan vara på väg? På YGATA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

