XTblock (XTT-B20) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XTblock(XTT-B20), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.30K $ 22.30K $ 22.30K Totalt utbud: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerande utbud $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.05K $ 47.05K $ 47.05K Högsta någonsin: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 Lägsta någonsin: $ 0.00011297 $ 0.00011297 $ 0.00011297 Aktuellt pris: $ 0.00013442 $ 0.00013442 $ 0.00013442 Läs mer om priset på XTblock(XTT-B20) Köp XTT-B20 nu! XTblock (XTT-B20) Information A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond.

As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Officiell webbplats: https://xtblock.io/ XTblock (XTT-B20) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i XTblock (XTT-B20) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XTT-B20-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XTT-B20-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår XTT-B20:s tokenomics, utforska XTT-B20-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för XTT-B20 Vill du veta vart XTT-B20 kan vara på väg? Prisförutsägelse för XTT-B20 Vill du veta vart XTT-B20 kan vara på väg? På XTT-B20 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.