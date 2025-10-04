Utforska WABBIT(WABBIT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WABBIT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WABBIT(WABBIT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WABBIT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

WABBIT (WABBIT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om WABBIT(WABBIT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

WABBIT (WABBIT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WABBIT(WABBIT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 22.68K
Totalt utbud: $ 777.78M
Cirkulerande utbud $ 777.78M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.68K
Högsta någonsin: $ 0.00234934
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

WABBIT (WABBIT) Information

Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit's DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it's a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy

Officiell webbplats: https://wabbit.meme

WABBIT (WABBIT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i WABBIT (WABBIT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet WABBIT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många WABBIT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.