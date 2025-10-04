Utforska Vidulum(VDL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VDL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Vidulum(VDL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VDL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Vidulum (VDL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Vidulum(VDL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 20.46K $ 20.46K $ 20.46K Totalt utbud: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Cirkulerande utbud $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 20.46K $ 20.46K $ 20.46K Högsta någonsin: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00108978 $ 0.00108978 $ 0.00108978 Vidulum (VDL) Information Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Officiell webbplats: https://vidulum.app/ Vidulum (VDL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Vidulum (VDL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VDL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VDL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.