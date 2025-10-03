Utforska Upup Space(UPP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UPP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Upup Space(UPP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UPP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Totalt utbud: $ 171.00M $ 171.00M $ 171.00M Cirkulerande utbud $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (värdering efter full utspädning): $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M Högsta någonsin: $ 0.78226 $ 0.78226 $ 0.78226 Lägsta någonsin: $ 0.472437 $ 0.472437 $ 0.472437 Aktuellt pris: $ 0.472791 $ 0.472791 $ 0.472791 Läs mer om priset på Upup Space(UPP) Köp UPP nu! Upup Space (UPP) Information UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it's a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP's growing user base, amplifying their projects' visibility and user engagement. The platform's traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.

Officiell webbplats: https://upupspace.com
Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1utFH67JYy-rKBRDns1sb8_ng5TS4jPpB/view

Upup Space (UPP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Upup Space (UPP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UPP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UPP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet UPP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många UPP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn