Unisocks (SOCKS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Unisocks(SOCKS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Totalt utbud: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 Cirkulerande utbud $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Högsta någonsin: $ 198,759 $ 198,759 $ 198,759 Lägsta någonsin: $ 0.00023136 $ 0.00023136 $ 0.00023136 Aktuellt pris: $ 14,131.02 $ 14,131.02 $ 14,131.02 Läs mer om priset på Unisocks(SOCKS) Unisocks (SOCKS) Information $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Officiell webbplats: https://unisocks.exchange/ Unisocks (SOCKS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Unisocks (SOCKS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOCKS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOCKS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn