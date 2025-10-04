Unique Utility (UNQT) Tokenomics
Unique Utility (UNQT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Unique Utility(UNQT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Unique Utility (UNQT) Information
Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.
Unique Utility (UNQT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Unique Utility (UNQT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet UNQT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många UNQT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår UNQT:s tokenomics, utforska UNQT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för UNQT
Vill du veta vart UNQT kan vara på väg? På UNQT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
