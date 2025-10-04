this shit will run (DIARRHEA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om this shit will run(DIARRHEA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:56:02 (UTC+8)
USD

this shit will run (DIARRHEA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för this shit will run(DIARRHEA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 21.47K
$ 21.47K
Totalt utbud:
$ 999.45M
$ 999.45M
Cirkulerande utbud
$ 999.45M
$ 999.45M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 21.47K
$ 21.47K
Högsta någonsin:
$ 0.00046079
$ 0.00046079
Lägsta någonsin:
$ 0.00001827
$ 0.00001827
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

this shit will run (DIARRHEA) Information

Officiell webbplats:
https://x.com/i/communities/1921274647804289436

this shit will run (DIARRHEA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i this shit will run (DIARRHEA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet DIARRHEA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många DIARRHEA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår DIARRHEA:s tokenomics, utforska DIARRHEA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för DIARRHEA

Vill du veta vart DIARRHEA kan vara på väg? På DIARRHEA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

