Ternoa (CAPS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ternoa(CAPS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.53M Totalt utbud: $ 2.50B Cirkulerande utbud $ 1.83B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.45M Högsta någonsin: $ 0.227823 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00138295 Ternoa (CAPS) Information Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers. Officiell webbplats: https://www.ternoa.com In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers. Officiell webbplats: https://www.ternoa.com Ternoa (CAPS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ternoa (CAPS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CAPS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CAPS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CAPS:s tokenomics, utforska CAPS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CAPS Vill du veta vart CAPS kan vara på väg? På CAPS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CAPS-tokens prisförutsägelse nu! 