Supa Pump (SUPA) Tokenomics
Supa Pump (SUPA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Supa Pump(SUPA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Supa Pump (SUPA) Information
The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations.
Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator
Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp
Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.
Supa Pump (SUPA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Supa Pump (SUPA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SUPA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SUPA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SUPA:s tokenomics, utforska SUPA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SUPA
Vill du veta vart SUPA kan vara på väg? På SUPA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn