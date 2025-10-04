Utforska SquidOnSui(SQID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SQID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SquidOnSui(SQID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SQID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SquidOnSui (SQID) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SquidOnSui(SQID), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 SquidOnSui (SQID) Information SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem. SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem. Officiell webbplats: https://squidonsui.xyz/ SquidOnSui (SQID) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SquidOnSui (SQID) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SQID-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SQID-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.