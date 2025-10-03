SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics
SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SpineDAO Token(SPINE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
SpineDAO Token (SPINE) Information
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i SpineDAO Token (SPINE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SPINE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SPINE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
