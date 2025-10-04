Utforska Space($SPACE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $SPACE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Space($SPACE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $SPACE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Space ($SPACE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Space($SPACE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 22.64K
Totalt utbud: $ 984.00M
Cirkulerande utbud $ 984.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.64K
Högsta någonsin: $ 0.00455448
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Space ($SPACE) Information

Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase "holding space for the lyrics of Defying Gravity" from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.

Officiell webbplats: https://x.com/HoldingSpaceCTO

Space ($SPACE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Space ($SPACE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $SPACE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många $SPACE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.