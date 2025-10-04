Utforska Solmax(SOLMAX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLMAX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Solmax(SOLMAX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SOLMAX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SOLMAX SOLMAX prisinformation SOLMAX officiell webbplats SOLMAX tokenomics SOLMAX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Solmax (SOLMAX) / Tokenomik / Solmax (SOLMAX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Solmax(SOLMAX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD solmax tokenomics Information om solmax Solmax (SOLMAX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Solmax(SOLMAX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.58K $ 18.58K $ 18.58K Totalt utbud: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Cirkulerande utbud $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.58K $ 18.58K $ 18.58K Högsta någonsin: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Lägsta någonsin: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Aktuellt pris: $ 0.062024 $ 0.062024 $ 0.062024 Läs mer om priset på Solmax(SOLMAX) Köp SOLMAX nu! Solmax (SOLMAX) Information Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Officiell webbplats: https://solmax.pro/ Solmax (SOLMAX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Solmax (SOLMAX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SOLMAX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SOLMAX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SOLMAX:s tokenomics, utforska SOLMAX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SOLMAX Vill du veta vart SOLMAX kan vara på väg? På SOLMAX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SOLMAX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn