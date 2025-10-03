Utforska Singularry(SINGULARRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SINGULARRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Singularry(SINGULARRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SINGULARRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Totalt utbud: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerande utbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Högsta någonsin: $ 0.01751975 $ 0.01751975 $ 0.01751975 Lägsta någonsin: $ 0.00055719 $ 0.00055719 $ 0.00055719 Aktuellt pris: $ 0.01208355 $ 0.01208355 $ 0.01208355 Läs mer om priset på Singularry(SINGULARRY) Köp SINGULARRY nu! Singularry (SINGULARRY) Information Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy. Officiell webbplats: https://singularry.org/ Whitepaper: https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf Singularry (SINGULARRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Singularry (SINGULARRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SINGULARRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SINGULARRY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SINGULARRY:s tokenomics, utforska SINGULARRY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SINGULARRY Vill du veta vart SINGULARRY kan vara på väg? På SINGULARRY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn