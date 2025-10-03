Utforska Shuffle(SHFL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHFL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Shuffle(SHFL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHFL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Shuffle (SHFL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shuffle(SHFL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 115.78M $ 115.78M $ 115.78M Totalt utbud: $ 947.47M $ 947.47M $ 947.47M Cirkulerande utbud $ 334.56M $ 334.56M $ 334.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 327.89M $ 327.89M $ 327.89M Högsta någonsin: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 Lägsta någonsin: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Aktuellt pris: $ 0.346062 $ 0.346062 $ 0.346062 Läs mer om priset på Shuffle(SHFL) Köp SHFL nu! Shuffle (SHFL) Information The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Officiell webbplats: https://shuffle.com Shuffle (SHFL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shuffle (SHFL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHFL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHFL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SHFL:s tokenomics, utforska SHFL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SHFL Vill du veta vart SHFL kan vara på väg? På SHFL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SHFL-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 