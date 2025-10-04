Utforska Shockwaves(NEUROS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEUROS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Shockwaves(NEUROS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEUROS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NEUROS NEUROS prisinformation NEUROS whitepaper NEUROS officiell webbplats NEUROS tokenomics NEUROS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Shockwaves (NEUROS) / Tokenomik / Shockwaves (NEUROS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Shockwaves(NEUROS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD shockwaves tokenomics Information om shockwaves Shockwaves (NEUROS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Shockwaves(NEUROS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 55.39K $ 55.39K $ 55.39K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 153.76K $ 153.76K $ 153.76K Högsta någonsin: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 Lägsta någonsin: $ 0.00120904 $ 0.00120904 $ 0.00120904 Aktuellt pris: $ 0.00153044 $ 0.00153044 $ 0.00153044 Läs mer om priset på Shockwaves(NEUROS) Köp NEUROS nu! Shockwaves (NEUROS) Information What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Officiell webbplats: https://shockwaves.ai/ Whitepaper: https://whitepaper.shockwaves.ai Shockwaves (NEUROS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shockwaves (NEUROS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NEUROS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NEUROS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NEUROS:s tokenomics, utforska NEUROS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NEUROS Vill du veta vart NEUROS kan vara på väg? På NEUROS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NEUROS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn