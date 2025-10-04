Utforska Shift AI(SHIFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHIFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Shift AI(SHIFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHIFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 37.52K
Totalt utbud: $ 999.71M
Cirkulerande utbud $ 999.71M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 37.52K
Högsta någonsin: $ 0.0084991
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Shift AI (SHIFT) Information

Shift AI: Redefining Portfolio Management

We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface.

Core Idea
This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions. Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Officiell webbplats: https://deployshift.xyz/ Shift AI (SHIFT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Shift AI (SHIFT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHIFT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHIFT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 