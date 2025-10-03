Utforska Scratch($SCRATCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $SCRATCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Scratch($SCRATCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $SCRATCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Scratch ($SCRATCH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Scratch($SCRATCH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 5.71M
Totalt utbud: $ 10.00B
Cirkulerande utbud $ 10.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.71M
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00057141

Scratch ($SCRATCH) Information

$Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit.

Officiell webbplats: https://unruggables.io

Scratch ($SCRATCH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Scratch ($SCRATCH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $SCRATCH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många $SCRATCH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.