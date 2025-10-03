Sandclock (QUARTZ) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Sandclock(QUARTZ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:41:46 (UTC+8)
USD

Sandclock (QUARTZ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sandclock(QUARTZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 593.32K
Totalt utbud:
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 7.33M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.09M
Högsta någonsin:
$ 25.83
Lägsta någonsin:
$ 0.08016
Aktuellt pris:
$ 0.080915
Sandclock (QUARTZ) Information

Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters.

As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.

Officiell webbplats:
https://sandclock.org
Whitepaper:
https://docs.sandclock.org/current/

Sandclock (QUARTZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Sandclock (QUARTZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet QUARTZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många QUARTZ-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår QUARTZ:s tokenomics, utforska QUARTZ-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för QUARTZ

Vill du veta vart QUARTZ kan vara på väg? På QUARTZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

