Utforska RUBY(RUBY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RUBY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RUBY(RUBY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RUBY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om RUBY RUBY prisinformation RUBY officiell webbplats RUBY tokenomics RUBY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / RUBY (RUBY) / Tokenomik / RUBY (RUBY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om RUBY(RUBY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD ruby tokenomics Information om ruby RUBY (RUBY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RUBY(RUBY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K Totalt utbud: $ 998.27M $ 998.27M $ 998.27M Cirkulerande utbud $ 998.27M $ 998.27M $ 998.27M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K Högsta någonsin: $ 0.00832301 $ 0.00832301 $ 0.00832301 Lägsta någonsin: $ 0.00001219 $ 0.00001219 $ 0.00001219 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på RUBY(RUBY) Köp RUBY nu! RUBY (RUBY) Information This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Officiell webbplats: https://rubythegoat.com/ RUBY (RUBY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RUBY (RUBY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RUBY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RUBY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RUBY:s tokenomics, utforska RUBY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RUBY Vill du veta vart RUBY kan vara på väg? På RUBY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RUBY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn