Utforska Roscoe(CATGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Roscoe(CATGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CATGUY CATGUY prisinformation CATGUY officiell webbplats CATGUY tokenomics CATGUY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Roscoe (CATGUY) / Tokenomik / Roscoe (CATGUY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Roscoe(CATGUY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD roscoe tokenomics Information om roscoe Roscoe (CATGUY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Roscoe(CATGUY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.77K $ 22.77K $ 22.77K Totalt utbud: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerande utbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.77K $ 22.77K $ 22.77K Högsta någonsin: $ 0.00157724 $ 0.00157724 $ 0.00157724 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Roscoe(CATGUY) Köp CATGUY nu! Roscoe (CATGUY) Information Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him. Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him. Officiell webbplats: https://www.roscoethecatguy.xyz/ Roscoe (CATGUY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Roscoe (CATGUY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CATGUY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CATGUY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CATGUY:s tokenomics, utforska CATGUY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CATGUY Vill du veta vart CATGUY kan vara på väg? På CATGUY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CATGUY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn