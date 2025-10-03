Utforska ROBOT(ROBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ROBOT(ROBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ROBOT (ROBOT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ROBOT(ROBOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 60.44K Totalt utbud: $ 999.99M Cirkulerande utbud $ 999.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 60.44K Högsta någonsin: $ 0.02395586 Lägsta någonsin: $ 0.00002854 Aktuellt pris: $ 0 ROBOT (ROBOT) Information ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it's military training and then it's gg for y'all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine. Officiell webbplats: https://robotmeme.fun/ ROBOT (ROBOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ROBOT (ROBOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ROBOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ROBOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.