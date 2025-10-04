rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics
rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för rexbt by Virtuals(REXBT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
rexbt by Virtuals (REXBT) Information
Your redacted blockchain buddy
REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.
rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i rexbt by Virtuals (REXBT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet REXBT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många REXBT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår REXBT:s tokenomics, utforska REXBT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för REXBT
Vill du veta vart REXBT kan vara på väg? På REXBT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn