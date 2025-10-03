Revuto (REVU) Tokenomics

Revuto (REVU) Tokenomics

Revuto (REVU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Revuto(REVU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 675,98K
$ 675,98K$ 675,98K
Totalt utbud:
$ 280,13M
$ 280,13M$ 280,13M
Cirkulerande utbud
$ 182,11M
$ 182,11M$ 182,11M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 1,04M
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Högsta någonsin:
$ 0,240161
$ 0,240161$ 0,240161
Lägsta någonsin:
$ 0,00357202
$ 0,00357202$ 0,00357202
Aktuellt pris:
$ 0,00371037
$ 0,00371037$ 0,00371037

Revuto (REVU) Information

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

Revuto (REVU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Revuto (REVU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet REVU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många REVU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår REVU:s tokenomics, utforska REVU-tokens pris i realtid!

