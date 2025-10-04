redacted gdupi (GDUPI) Tokenomics
redacted gdupi (GDUPI) Tokenomics och prisanalys
$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.
redacted gdupi (GDUPI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i redacted gdupi (GDUPI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GDUPI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GDUPI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
