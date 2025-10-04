RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om RAFF the Giraffe(RAFF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:50:55 (UTC+8)
USD

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RAFF the Giraffe(RAFF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 20.00K
$ 20.00K$ 20.00K
Totalt utbud:
$ 98.95M
$ 98.95M$ 98.95M
Cirkulerande utbud
$ 98.95M
$ 98.95M$ 98.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 20.00K
$ 20.00K$ 20.00K
Högsta någonsin:
$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.0002021
$ 0.0002021$ 0.0002021

RAFF the Giraffe (RAFF) Information

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

Officiell webbplats:
https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i RAFF the Giraffe (RAFF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RAFF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RAFF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RAFF:s tokenomics, utforska RAFF-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för RAFF

Vill du veta vart RAFF kan vara på väg? På RAFF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn