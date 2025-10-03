Utforska Pyth ETH(PYTHETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PYTHETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pyth ETH(PYTHETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PYTHETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pyth ETH (PYTHETH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pyth ETH(PYTHETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 2.13M
Totalt utbud: $ 463.70
Cirkulerande utbud $ 463.70
FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.13M
Högsta någonsin: $ 5,126.36
Lägsta någonsin: $ 1,003.49
Aktuellt pris: $ 4,600.06

Pyth ETH (PYTHETH) Information

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Officiell webbplats: https://app.morpho.org/vault

Pyth ETH (PYTHETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pyth ETH (PYTHETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PYTHETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PYTHETH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.