PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PUMPKIN TOKEN(PUMPKIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
USD

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PUMPKIN TOKEN(PUMPKIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 373.71K
$ 373.71K
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 373.71K
$ 373.71K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Information

Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.

Officiell webbplats:
https://thepumpkintoken.org
Whitepaper:
https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PUMPKIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PUMPKIN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PUMPKIN:s tokenomics, utforska PUMPKIN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PUMPKIN

Vill du veta vart PUMPKIN kan vara på väg? På PUMPKIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

