Mer om PUMPCAT PUMPCAT prisinformation PUMPCAT officiell webbplats PUMPCAT tokenomics PUMPCAT Prisförutsägelse

Pumpcat (PUMPCAT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pumpcat(PUMPCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 28.02K
Totalt utbud: $ 999.67M
Cirkulerande utbud $ 999.67M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 28.02K
Högsta någonsin: $ 0.00168527
Lägsta någonsin: $ 0.00001326
Aktuellt pris: $ 0

Pumpcat (PUMPCAT) Information

Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat's all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!

Officiell webbplats: https://pumpcatonsol.xyz/

Pumpcat (PUMPCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pumpcat (PUMPCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PUMPCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PUMPCAT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.