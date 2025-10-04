PsyNova Token (PSY) Tokenomics
PsyNova Token (PSY) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PsyNova Token(PSY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
PsyNova Token (PSY) Information
PsyNova is a high-performance framework that simplifies AI deployment, empowering users to build and manage intelligent agents for diverse applications.
Powered by advanced Large Language Models and robust API/WebSocket integrations, it offers seamless customization and workflow embedding for both beginners and experts.
With its advanced capabilities, PsyNova enables users to design, deploy, and manage intelligent agents tailored for versatile use cases, powered by state-of-the-art large language models (LLMs) and robust API support.
PsyNova Token (PSY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i PsyNova Token (PSY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PSY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PSY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PSY:s tokenomics, utforska PSY-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PSY
Vill du veta vart PSY kan vara på väg? På PSY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn