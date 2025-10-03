Print Protocol (PRINT) Tokenomics
Print Protocol (PRINT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Print Protocol(PRINT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Print Protocol (PRINT) Information
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns.
Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana.
8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
Print Protocol (PRINT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Print Protocol (PRINT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PRINT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PRINT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PRINT:s tokenomics, utforska PRINT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PRINT
Vill du veta vart PRINT kan vara på väg? På PRINT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn