Utforska Prime Numbers Labs(PRFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PRFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Prime Numbers Labs(PRFI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PRFI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!