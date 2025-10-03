PREME Token (PREME) Tokenomics
PREME Token (PREME) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PREME Token(PREME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
PREME Token (PREME) Information
PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME.
PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow!
PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.
PREME Token (PREME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i PREME Token (PREME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PREME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PREME-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PREME:s tokenomics, utforska PREME-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PREME
Vill du veta vart PREME kan vara på väg? På PREME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn