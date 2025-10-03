Utforska PPKAS(PPKAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PPKAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PPKAS(PPKAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PPKAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om PPKAS PPKAS prisinformation PPKAS whitepaper PPKAS officiell webbplats PPKAS tokenomics PPKAS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / PPKAS (PPKAS) / Tokenomik / PPKAS (PPKAS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om PPKAS(PPKAS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD ppkas tokenomics Information om ppkas PPKAS (PPKAS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PPKAS(PPKAS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 421.21K $ 421.21K $ 421.21K Totalt utbud: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Cirkulerande utbud $ 755.28M $ 755.28M $ 755.28M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Högsta någonsin: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0005575 $ 0.0005575 $ 0.0005575 Läs mer om priset på PPKAS(PPKAS) Köp PPKAS nu! PPKAS (PPKAS) Information PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Officiell webbplats: https://ppkas.space/ Whitepaper: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper PPKAS (PPKAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PPKAS (PPKAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PPKAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PPKAS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PPKAS:s tokenomics, utforska PPKAS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PPKAS Vill du veta vart PPKAS kan vara på väg? På PPKAS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PPKAS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn